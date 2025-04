RTX 5090: un’altra scheda in fumo per i cavi surriscaldati

Purtroppo per il mondo dell’informatica e del gaming su pc, dobbiamo aggiungere un altro caso a quelli già verificatisi di scheda grafica top di gamma della famiglia Nvidia Andata in fumo a causa di un difetto di fabbrica che affligge i connettori per l’alimentazione, questo caso vede come protagonista una soluzione custom di Msi, nello specifico parliamo della RTX 5090 Gaming Trio OC, mentre l’alimentatore è un Corsair SF1000L.

Il racconto e il problema

Sembra proprio che il problema sia sempre lo stesso, l’utente sul Reddit ha raccontato che il guasto ha danneggiato profondamente la scheda e perfino l’alimentatore, il tutto è imputabile nuovamente ai cavi per l’alimentazione conosciuti con l’acronimo di 12VHPWR, i quali soffrono di un difetto che porta molto spesso ad un attacco non efficace dei Pin di alimentazione con conseguente sovraccarico degli altri cavi connessi correttamente, detto in parole povere i cavi trasportano tutti la medesima quantità di corrente elettrica, nel caso però uno di questi non sia collegato correttamente, la sua quota di energia viene divisa equamente negli altri cavi che dunque devono trasportare un carico maggiore, se il numero di cavi connessi in modo sbagliato diventa elevato ovviamente il sovraccarico degli altri cavi aumenta di conseguenza e ciò porta nel tempo ad un aumento di temperature pericoloso che spesso sta sfociando in quanto vi stiamo raccontando.

L’azienda californiana dal canto suo ha cercato di porre rimedio a questa problematica sottolineando quale standard utilizzare quando si installa una scheda grafica di ultima generazione, a quanto pare però questa comunicazione non è stata poi così utile dal momento che molti utenti stanno continuando ad utilizzare questi cavi problematici con conseguenze decisamente molto pesanti.

Se anche voi doveste essere in possesso di una delle schede grafiche di ultima generazione, assicuratevi di utilizzare un altro standard come capo di collegamento e non quelli che vi abbiamo citato per tutelare la salute della vostra scheda grafica.