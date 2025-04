Very Mobile: il 5G arriva nelle offerte IoT a partire da 2,99 euro

La rivoluzione low-cost del 5G arriva anche nel mondo dell’Internet of Things grazie a Very Mobile. Dal 7 aprile 2025, infatti, le offerte VeryThings diventano ancora più vantaggiose. L’ accesso alla rete 5G è ora incluso automaticamente, senza la necessità di attivare opzioni extra o sostenere costi aggiuntivi. Un cambiamento che rafforza la competitività del brand semivirtuale di WindTre, pronto ad attrarre nuovi clienti.

Very Mobile: attivazioni semplificate, servizi inclusi e zero sorprese

Le offerte del momento di Very Mobile sono note con il nome VeryThings 2,99 e VeryThings3,99. Entrambe prevedono rispettivamente 1GB e 5GB al mese, ora navigabili fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Queste tariffe, già disponibili dal settembre 2024, erano inizialmente limitate alla massima velocità del 4G. Ma ora beneficiano della rete 5G di WindTre, attualmente disponibile su gran parte del territorio nazionale. La copertura include anche l’Unione Europea, dove i Giga inclusi possono essere utilizzati senza costi extra.

Non è prevista però la portabilità del numero. Quindi le offerte Very Things si possono attivare solo con un nuovo numero. Il costo di attivazione è di 9,99€ nei negozi fisici, mentre online è gratuito tramite i canali ufficiali, a patto di acquistare anche una delle offerte disponibili. Nei VerylPoint, con confezione SIM dedicata, l’attivazione può essere totalmente gratuita. Le eSIM, però, non sono compatibili con VeryThings.

Tra i vantaggi vi sono anche numerosi servizi inclusi. Come ad esempio VoLTE, Wi-Fi Calling, RingMe e Ti ho Cercato, disponibili senza costi aggiuntivi. Per chi teme dimenticanze, è attivabile gratuitamente la ricarica automatica tramite carta o PayPal, così da garantire sempre il rinnovo dell’offerta. In caso di esaurimento dei Giga, la navigazione si blocca automaticamente, ma si può scegliere di rinnovarla in anticipo.

L’identificazione per l’attivazione della SIM può avvenire tramite SPID o CIE, velocizzando la procedura online. La promessa di Very Mobile, inoltre, è quella del “prezzo per sempre”. Infatti dal lancio del brand nel 2020, non sono mai state effettuate rimodulazioni.