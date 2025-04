Siri verso l’integrazione con l’AI: Apple guarda a Gemini di Google

Siri

Apple sta valutando una profonda integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nel proprio ecosistema, a partire da Siri. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’azienda sarebbe in trattativa con Google per l’adozione di Gemini, il modello AI già operativo su Android, come base per le nuove funzionalità dell’assistente vocale di iOS.

Apple e Google: trattative per Gemini su iPhone

Le trattative tra Apple e Google non sono ancora concluse, ma rappresentano un cambio di strategia rilevante per la casa di Cupertino. Apple avrebbe infatti considerato diverse opzioni per potenziare Siri, tra cui anche una collaborazione con OpenAI, prima di orientarsi verso Gemini.

L’eventuale accordo consentirebbe a Siri di accedere alle capacità generative di Gemini, come la comprensione avanzata del linguaggio, la generazione di testi, la gestione di domande complesse e la creazione di contenuti. In altre parole, Siri passerebbe da assistente vocale a interfaccia intelligente evoluta, capace di eseguire azioni complesse e di elaborare contenuti multimodali.

Un nuovo Siri con iOS 18?

Secondo le anticipazioni, le prime funzionalità AI potrebbero essere presentate già con iOS 18, previsto per giugno durante la WWDC 2025. Apple dovrebbe adottare un approccio progressivo, integrando inizialmente solo alcune capacità di Gemini, limitate a contesti ben definiti, come la gestione di email, messaggi e documenti.

Questa integrazione non sostituirebbe completamente Siri, ma andrebbe ad affiancarla con un modulo AI più avanzato, capace di risposte contestuali, riassunti automatici e suggerimenti personalizzati. Alcune funzioni potrebbero rimanere offline, mentre altre sarebbero gestite in cloud tramite i server di Google, con tutte le implicazioni legate a privacy e gestione dei dati.

Questioni di privacy e indipendenza

L’eventuale utilizzo di Gemini da parte di Apple apre interrogativi sulla privacy degli utenti iOS. Apple ha sempre puntato su un modello chiuso e orientato alla protezione dei dati, mentre Gemini richiede un’elaborazione cloud più estesa. Un’eventuale collaborazione tra le due aziende dovrà dunque bilanciare prestazioni AI avanzate e tutela della privacy, mantenendo la fiducia degli utenti.

Non è escluso che Apple possa integrare più modelli AI, sviluppando anche una soluzione proprietaria per mantenere il controllo sui dati sensibili. L’adozione di Gemini, in questo senso, potrebbe rappresentare una fase intermedia in attesa di una tecnologia completamente interna.

Una svolta per l’ecosistema Apple

L’integrazione tra Siri e l’AI generativa segna una svolta per l’intero ecosistema Apple. Dopo anni di sviluppo limitato dell’assistente vocale, l’adozione di tecnologie come Gemini potrebbe rilanciare Siri come strumento centrale nell’esperienza iOS, aprendo nuove possibilità d’uso per milioni di utenti.

La mossa risponde anche alla pressione competitiva di Google, Microsoft e Samsung, che hanno già introdotto funzionalità AI avanzate nei propri prodotti.