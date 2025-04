MOVA X4 Pro: la prima lavapavimenti con acqua calda a 80°C

MOVA lancia, dopo gli ultimi robot aspirapolvere top di gamma, anche la prima lavapavimenti con tecnologia ad acqua calda a 80 gradi, il suo nome è MOVA X4 Pro, la prima in assoluto ad introdurre lo SpotHeat, una funzione pionieristica destinata a rivoluzionare completamente le operazioni di pulizia.

Progettata per le famiglie il cui bisogno è di godere di una pulizia accurata ed efficiente, riesce a trattare le macchie più difficili riducendo al minimo le operazioni di manutenzione manuale, con la combinazione della tecnologia termica leader e l’automazione intelligente.

Le sue funzioni principali partono dalla pulizia ad acqua calda a 80 gradi, appunto con SpotHeat, che elimina istantanea le macchie più difficili, sul pavimento viene invece emesso un getto d’acqua a 45 gradi, senza danneggiare le superfici. Il design piatto permette di facilitare la pulizia in ogni superficie con potenza di aspirazione di 20’000 Pa, ed il LED che riesce ad illuminare tutte le aree, anche le più buie.

E’ presente uno sterilizzatore a spazzola a 100 gradi, con asciugatura silenziosa a 90 gradi, vengono eliminati il 99,99% dei batteri, scegliendo tra Smart Quiet Drying o Rapi Drying (per una pulizia ridottissima in termini di tempo, solo 5 minuti). La tecnologia Tangle Free, infine, rimuove i peli senza sforzo, con design dei denti del pettine e del raschietto molto seghettati, per evitare grovigli di alcun tipo.

Prezzo e Garanzia

MOVA X4 Pro viene offerta con garanzia della durata di 3 anni, per un utilizzo senza alcun pensiero, il suo prezzo di listino è di 599 euro, ma per l’occasione viene proposta in versione Early Bird, quindi con offerta dedicata per l’acquisto tra il 10 aprile ed il 23 aprile, ad una cifra promozionale di 499 euro. L’estensione di garanzia di 3 anni verrà proposta su ogni dispositivo di Mova dal 2025 in poi, come prova della qualità e dell’affidabilità dei prodotti dell’azienda stessa e della fiducia che quest’ultima ne riversa.