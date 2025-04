MOVA lancia i robot aspirapolvere V50 Ultra Complete e Z50 Ultra

MOVA, azienda leader nel settore delle innovazioni per la pulizia della casa, con un evento di presentazione per l’Europa Orientale, organizzato a Berlino, al quale abbiamo avuto l’occasione di partecipare, ha presentato diversi nuovi prodotti: due robot aspirapolvere V50 Ultra Complete e Z50 Ultra Robot Vaccum, oltre ad una lavapavimenti rivoluzionari, la X4 Pro Wet Dry Vacuum.

Mova V50 Ultra Complete

Progettato per il massimo livello di pulizia, oltre che essere pensato per la cura quotidiana delle case delle famiglie di oggi, il modello top di gamma riesce a stabile un nuovo punto di riferimento per la pulizia intelligente della vostra casa. Le funzioni rivoluzionarie su cui gli utenti possono fare affidamento, partono dal Thermo Mopping con sistema DuoSolution, con l’utilizzo del mocio riscaldato fino a 50 gradi centigradi, che aiuta a sciogliere anche le macchie più ostinate, con l’aggiunta della rimozione degli odori ad esempio considerando l’utilizzo in ambienti con animali domestici. Il sistema di navigazione FlexiRise, con sensore DTof retrattile che si adatta agli spazi, offrendo nel contempo una scansione panoramica a 360 gradi, e riuscendo a passare anche al di sotto di superfici da 89,5 millimetri.

Il sistema StepMaster, gli permette di superare soglie fino a 6 centimetri di altezza, mentre la sua aspirazione super potente da 24000 Pa, grazie al motore TurboForce7 e filtro HEPA autopulente. L’ultima chicca è rappresentata dal sistema OmniDry, che asciuga il contenitore della polvere ed il sacco con aria calda a 60 gradi in solo un’ora, riuscendo a limitare la creazione di muffa o simili.

Mova Z50 Ultra

Mova Z50 Ultra è una novità assoluta, il pioniere della tecnologia di lavaggio a circolazione d’acqua calda in tempo reale, con funzioni del calibro di HydroSync Mopping (acqua calda a 36 gradi viene spruzzata con continuità sul mocio, mentre l’acqua sporca viene raccolta in automatico con lavaggio a 18N), AI Sensing Tech a tripla intelligenza (rilevazione automatica dello sporco con divisione delle zone di pulizia e regolazione in tempo reale), aspirazione a 19000 Pa (velocità di 80’000 RPM che rimuove i detriti e riesce a catturare il 99,5% delle particelle), per finire con il sistema CleanLift a 4 stati.

Prezzi

MOVA Z50 Ultra sarà in vendita dal 30 aprile ad un prezzo di listino di 1199 euro, con sconto esclusivo di 200 euro dal 30 aprile al 13 maggio. MOVA V50 Ultra Complete sarà acquistabile dal 24 aprile, con un prezzo di listino di 1399 euro, incluso un kit di manutenzione gratuito della durata di 1 anno. Dal 24 aprile al 7 maggio è previsto uno sconto di 100 euro.