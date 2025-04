Mini PC Nucbox M7 a prezzo speciale: costa 140 euro in meno su Amazon

Il mini PC Nucbox M7 è un mini computer che si contraddistingue grazie alla presenza del processore AMD Ryzen 7 PRO 6850H, ma non solo. Trova spazio una GPU integrata in una scheda grafica AMD Radeon 680M a 12 core, in grado di offrire prestazioni del tutto eccellenti.

Siete alla ricerca di un mini PC in grado di offrirvi il meglio dell’esperienza d’uso ma, allo stesso tempo, di spendere anche poco? Grazie al coupon sconto messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon questo mini PC costa 140 euro in meno rispetto al prezzo inziale di ben 529,95 euro.

Se volete rimanere sempre aggiornati su sconti e offerte speciali Amazon iscrivetevi subito ai canali Telegram chiamati Codiciscontotech e Tecnofferte.

Mini PC Nucbox M7: potenza e prestazioni eccellenti

Un display Quad Screen 8K differenzia questo mini PC Nucbox M7 da molte altre soluzioni presenti sul mercato pensate per gli utenti che cercano una soluzione potente, ma non solo. Tra le caratteristiche di cui dispone non manca una doppia uscita video USB 4 USB-C e HDMI 2.1 che può essere utilizzata per collegare display e TV riproducendo contenuti fino a 8K.

I punti di forza di questo dispositivo, naturalmente, non sono solamente questi. Non manca la presenza di una doppia ventola di raffreddamento ottimizzata. Al fine di rendere l’efficienza ancora più potente, il costruttore ha deciso di realizzare la base in rame, elemento che mantiene il ventilatore fresco abbassando il rumore della ventola a 35 dB in modalità di sospensione.

Nonostante siano tanti i mini PC attualmente presenti sul mercato, non tutti sono in grado di offrire prestazioni eccellenti a un prezzo contenuto. Situazione differente, invece, per questo mini PC Nucbox M7 che oggi è davvero super conveniente. Il coupon sconto che potete aggiungere prima di concludere l’acquisto fa scendere il prezzo di ben 140 euro. Prezzo finale? Solamente 389,95 euro anziché 529,95.