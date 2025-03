Novità fotocamera per il Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 con One UI 7 Beta 3

A inizio marzo, la beta di One UI 7 è stata rilasciata per i modelli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, portando diverse novità per gli utenti. A distanza di poche settimane, è arrivata la beta 3. Ovvero un aggiornamento che risolve bug e migliora la stabilità dei dispositivi. Ma introduce anche una nuova e interessante funzionalità per la fotocamera. L’ update presenta “Best Face“, una modalità già conosciuta. Ma che ora si affaccia per la prima volta sui pieghevoli della casa sudcoreana.

La nuova opzione fotografica del Galaxy Z Fold 6 e Flip6, ecco come funziona

Tale funzione, ha esordito sulla serie Galaxy S25, per poi estendersi anche ai dispositivi della linea Galaxy A56. Essa consente agli utenti di scegliere l’espressione facciale migliore di una persona dopo aver scattato la foto. La tecnologia alla base di “Best Face” sfrutta i Motion Photo, registrando alcuni secondi di video prima dello scatto. Una volta che l’immagine viene catturata, il sistema analizza i volti presenti nei fotogrammi del video e propone diverse alternative per ogni espressione. L’utente può così selezionare quella che più gli piace. Migliorando così la qualità del risultato finale senza la necessità di scattare più foto.

Anche se questa funzione è stata inizialmente introdotta sui modelli Galaxy S25, la sua presenza sui pieghevoli GalaxyZ Fold 6 e Flip6 rappresenta una novità apprezzata da tutti coloro che desiderano un’esperienza fotografica più versatile e personalizzata. Nonostante l’assenza di “Best Face” sui dispositivi GalaxyS24, è probabile che la funzione venga estesa anche a questi modelli con i futuri aggiornamenti.

Attualmente, l’aggiornamento con la beta 3 di One UI 7 è disponibile solo per i dispositivi più recenti. Si prevede però che altre novità, arriveranno anche sugli altri dispositivi Galaxy nelle prossime settimane. Come ad esempio miglioramenti generali e nuove opzioni per la fotocamera. Insomma, con il continuo sviluppo di One UI, Samsung conferma ancora una volta il suo impegno nell’offrire un’esperienza d’usi sempre più ricca e personalizzata.