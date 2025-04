Prezzo bomba su Amazon per la Fujifilm INSTAX WIDE 400: -13% solo per poco

Il digitale è diventato parte integrante delle nostre vite ma vogliamo fermarci un attimo a pensare all’emozione di alcuni oggetti del passato? Si scattano sempre più foto con gli smartphone ma pensiamo all’emozione di poter toccare con mano i ricordi racchiusi in delle fotografie stampate. Con questa INSTAX WIDE 400 dare spazio ai ricordi diventa possibile.

Parliamo infatti di una macchina fotografica istantanea analogica con cui è possibile catturare i momenti più importanti e tenerli sempre con sé. Con questa soluzione marchiata Fujifilm inquadrare e scattare foto diventa un processo semplicissimo.

Fujifilm INSTAX WIDE 400 per scatti perfetti

Volete avere a portata di mano una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per scattare foto in qualsiasi momento e avere all’istante una stampa? Con questa Fujifilm INSTAX WIDE 400 tutto ciò diventa possibile.

Questa fotocamera analogica progettata da Fujifilm mette a disposizione importanti funzioni per scattare foto uniche. Non a caso, dispone di due modalità di messa a fuoco che rendono ancora più semplice l’utilizzo assicurando un risultato ottimale. Ruotando la ghiera dell’obiettivo, infatti, si può scegliere se utilizzare la modalità Normale o Paesaggio. Oltre a ciò, trovare un’inquadratura perfetta non è più soltanto una questione da professionisti.

La presenza di un apposito accessorio contente una regolazione dell’angolazione della fotocamera tra due opzioni di altezza. Non manca la possibilità di attivare la modalità autoscatto e di impostare il timer per poter mettersi in posa per scatti di gruppo.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione Amazon che sconta il prezzo della fotocamera istantanea Fujifilm INSTAX WIDE 400 del 13%. Ciò significa che il prezzo di listino di 159,99 euro scende a soli 139 euro. Approfittatene subito prima che sia troppo tardi visto che Amazon ha pensato di farvi risparmiare.