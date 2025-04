Nothing delude: Essential Space limita l’uso dell’IA

Nothing, il marchio tecnologico noto per i suoi smartphone dal design unico, ha recentemente lanciato i modelli Phone (3a) e Phone (3a) Pro. Questi dispositivi sono stati pubblicizzati come ideali per gli appassionati di intelligenza artificiale, con funzionalità dedicate alla produttività. Una delle novità principali introdotte in questi smartphone è il pulsante Essential Key, pensato per interagire con l’app Essential Space. Quest’applicazione permette agli utenti di registrare rapidamente audio, acquisire screenshot e creare promemoria intelligenti. L’idea di integrare un pulsante fisico specifico per questa funzione ha fatto presagire che l’azienda considerasse Essential Space una componente centrale nell’esperienza utente dei nuovi modelli.

Le critiche degli utenti a Nothing riguardano la mancata trasparenza

Tuttavia, un imprevisto ha rovinato l’entusiasmo iniziale degli utenti. Si sono presto accorti che questa funzione, tanto pubblicizzata, ha delle limitazioni significative che non erano state chiarite prima del lancio. In particolare, l’uso di Essential Space è vincolato a un limite mensile di elaborazione, superato il quale l’intelligenza artificiale del dispositivo non è più accessibile. Questo dettaglio è emerso grazie a un utente che ha segnalato il problema su Reddit, creando rapidamente discussioni sui principali forum online.

La reazione della comunità di Nothing non si è fatta attendere. Molti utenti hanno espresso la loro frustrazione, considerando ingannevole il fatto che una funzione così limitata fosse stata promossa come una delle principali attrazioni dei nuovi dispositivi. La possibilità che Nothing possa decidere di monetizzare questa funzione, rendendola a pagamento oltre un certo limite, è un timore crescente tra gli utenti. La percezione generale è che l’azienda non abbia comunicato in modo trasparente riguardo a queste restrizioni, lasciando gli utenti delusi.

Il fatto che un elemento così centrale nell’esperienza dell’utente venga limitato senza preavviso ha creato uno scontento generale. In attesa di chiarimenti ufficiali da parte di Nothing, l’episodio crea interrogativi su come l’azienda gestirà le funzionalità future e le sue politiche di trasparenza.