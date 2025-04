Motorola Razr 60 non ha più alcun segreto: tante immagini svelano design e colorazioni

Il Motorola Razr 60 e il 60 Ultra sono sotto i riflettori. Da giorni le anticipazioni riguardo i due dispositivi sono aumentate considerevolmente suggerendo che il loro debutto potrebbe essere molto vicino. Le ultime immagini trapelate in rete sembrano essere destinate alla pubblicazione dei prodotti su siti ufficiali, dando ulteriore sostegno all’idea che l’azienda potrebbe presto procedere con il rilascio. Nel frattempo grazie alle foto apparse e ai dettagli trapelati riguardo la scheda tecnica, possiamo già dare uno sguardo alle peculiarità dei dispositivi in arrivo.

Motorola Razr 60 e 60 Ultra : immagini e scheda tecnica

Entrambi i dispositivi arriveranno in tre colorazioni differenti che testimoniano la collaborazione dell’azione con Pantone. Per quanto riguarda il Motorola Razr 60 avremo una tonalità di verde denominato “Spring Bud”, una versione in blu definita “Gibaltrar Sea” e un’opzione molto chiara chiamata “Lightest Sky“. Il dispositivo avrà un pannello interno da 6,69 pollici e uno esterno da 3,63 pollici. Al suo interno ci sarà un chip MediaTek Dimensity 7400, accompagnato da una batteria da 4500 mAh. Il comparto fotografico avrà due sensori: un principale da 50 MP e un ultra grandangolare da 13 MP.

Il Motorola Razr 60 Ultra, invece, presenterà alcune lievi differenze, avrà un pannello interno da 6,96 pollici e uno esterno da 4 pollici che ospiterà un modulo fotografico costituito da un sensore principale da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP.

Ad alimentare lo smartphone sarà uno Snapdragon 8 Elite ma la batteria sarà identica a quella presente sulla versione standard. In merito ai colori previsti avremo: una versione in verde scuro chiamata “Scarab” e una versione in rosso chiamata “Rior Red”.

La terza opzione di colore, invece, è stata già protagonista di anticipazioni secondo le quali Motorola avrebbe realizzato un Razr 60 con scocca in legno. Stando alle immagini è più plausibile immaginare che si tratterà di una variante la cui scocca riprenderà le venature tipiche del legno, non a caso il suo nome è “Mountain Trail”