Crolla il prezzo della Rowenta Xforce Flex: su Amazon a -47%

La Rowenta Xforce Flex è un’aspirapolvere senza fili che, oltre a portare a termine i classici processi di aspirazione, è perfetta anche per lavare. Un prodotto 2 in 1, dunque, che riduce i tempi di pulizia degli ambienti aspirando e lavando in una sola passata.

Le elevate prestazioni vengono assicurate grazie alla presenza di un motore efficiente che garantisce un’aspirazione costante fino a 100 Air Watt. Siete in cerca di una soluzione pratica e, soprattutto, economica per pulire la vostra casa? Questa Rowenta Xforce Flex oggi è disponibile con un’offerta unica su Amazon.

Rowenta Xforce Flex: un prodotto 2 in 1 a un prezzo unico

Perché spendere grosse somme di denaro in più accessori dedicati alla pulizia della casa quando esistono soluzioni come questa Rowenta che offrono più funzioni? Un prodotto davvero eccellente che si contraddistingue rispetto ad altre proposte presenti sul mercato.

L’obiettivo del marchio Rowenta è stato quello di progettare un’aspirapolvere lavapavimenti con un rapporto qualità/prezzo eccellente. Per farlo, però, non sono state messe da parte le esigenze degli utenti che cercano un accessorio pratico e leggero da utilizzare. Il peso, infatti, è di soli 2,2 chilogrammi e consente all’utente di portare a termine la pulizia delle stanze senza stancarsi.

Oltre a una pulizia profonda, assicurata dalla tecnologia Flex, questa Rowenta dispone di una tecnologia all’avanguardia che consente di regolare la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. Inoltre, per rendere più semplice l’esperienza d’uso, non manca un display Smart Control che mostra alcuni parametri come la batteria residua e dati sulla pulizia del filtro.

Non lasciatevi sfuggire la promozione attualmente presente su Amazon che fa crollare il prezzo di questa aspirapolvere 2 in 1 del 47%. Oggi la pagate solamente 199,99 euro anziché 379,99 euro.