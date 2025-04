ChatGPT genera passaporti falsi in meno di dieci minuti

Immagina di poter creare un passaporto falso in meno di dieci minuti. Non con Photoshop, né con complicati software da hacker. Ti basta aprire ChatGPT, scrivere due righe ben calibrate e voilà: il documento è pronto. Sembra fantascienza, e invece è quello che è riuscito a fare Borys Musielak, imprenditore che ha raccontato tutto su LinkedIn. Il punto è che stavolta l’AI non si è limitata a fare un disegnino approssimativo: ha creato un documento così realistico da superare controlli di sicurezza veri, quelli che usano banche e piattaforme fintech per verificare l’identità dei clienti.

GPT-4o falsifica documenti in modo perfetto

Il modello usato? GPT-4o, l’ultimissima versione di ChatGPT. Una versione che, a quanto pare, sa generare non solo testi brillanti, ma anche documenti falsi decisamente credibili. E non parliamo solo di apparenza: il passaporto generato da Musielak era privo di errori grossolani, impaginato correttamente, con una foto “naturale” e persino con quei piccoli dettagli che normalmente solo l’occhio di un esperto coglie. Insomma, abbastanza realistico da far tremare chi si occupa di sicurezza.

Il vero problema? La facilità. Fino a ieri servivano competenze, tempo e software complessi per falsificare un documento. Oggi, bastano una connessione internet e una manciata di prompt ben scritti. Il rischio che questa tecnologia venga usata per truffe su larga scala è altissimo, soprattutto se pensiamo che molti servizi chiedono solo una scansione del documento per completare la registrazione.

OpenAI ha già preso contromisure: oggi ChatGPT si rifiuta di creare documenti falsi. Ma il gioco del gatto e del topo è appena iniziato. Perché ci sono modelli open source, senza limiti, pronti a fare quello che i più “etici” non fanno.

E ora? La palla passa a chi quei documenti li deve proteggere: banche, governi, piattaforme online. Serve più sicurezza, sì. Ma anche una riflessione seria su quanto in fretta sta correndo questa tecnologia — e quanto siamo davvero pronti a starle dietro.