Huawei Enjoy 70X Lite, eccolo nelle prime foto dal vivo

Il produttore tech Huawei aggiungerà a breve un nuovo smartphone alla gamma Huawei Enjoy 70X. Il modello in questione si chiamerà Huawei Enjoy 70X Lite e a quanto pare non dovrebbe tardare ad arrivare sul mercato. Nel corso delle ultime ore, poi, questo nuovo device è stato addirittura avvistato in rete in alcune prime foto dal vivo. Da queste immagini, possiamo in primis scoprire il design del nuovo smartphone dell’azienda, ma anche alcune delle future caratteristiche.

Huawei Enjoy 70X Lite, trapelano in rete le prime immagini dal vivo

Nel corso delle ultime ore sono state avvistate in rete le prime foto dal vivo del nuovo smartphone di fascia media di Huawei. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Huawei Enjoy 70X Lite. Si tratta del nuovo modello appartenente a questa gamma e dovrebbe essere presentato a breve sul mercato. Dalle foto dal vivo, la prima cosa che possiamo carpire è ovviamente il design.

Sulla parte posteriore lo smartphone avrà un ampio modulo fotografico di forma circolare di colore nero. Al suo interno troveranno posto due sensori fotografici più un piccolo flash LED. Questi dovrebbero essere rispettivamente di 50 e 2 MP. La parte frontale dello smartphone sarà invece occupata da un display con tecnologia OLED con i bordi leggermente curvi. Il pannello dovrebbe avere una diagonale pari a 6.78 pollici e in alto dovrebbe esserci un doppio foro centrale.

Le prestazioni sembra che saranno affidate ad un processore di casa Qualcomm ma senza il supporto alla navigazione su rete 5G. In accoppiata saranno comunque presenti diversi tagli di memoria. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, non dovrebbe mancare una batteria molto capiente da ben 6100 mah con supporto alla ricarica rapida da 40W. Il software installato a bordo sarà invece HarmonyOS nella sua versione 4.2.

Insomma, abbiamo già numerose informazioni su questo nuovo device di Huawei. Non ci resta che attendere conferme da parte dell’azienda.