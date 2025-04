Redmi Buds 7S: suono premium, prezzo shock

È successo ancora, Redmi ha sorpreso tutti. I nuovi Buds 7S, appena annunciati in Cina, hanno acceso subito i riflettori. Il design ricorda quello degli AirPods, con una forma semi-in-ear elegante e discreta. Non si tratta però di una semplice imitazione. La scelta non è casuale: punta al comfort e alla leggerezza, pensata per chi cerca praticità. Chi avrebbe immaginato una tecnologia a due vie in auricolari così economici? Il cuore del suono è affidato a un driver woofer/midrange placcato in titanio da 12,4 mm, affiancato da un tweeter micro-piezoelettrico rivestito in ceramica da 5,5 mm. Una combinazione sorprendente quella con i nuovi Redmi, pronta a restituire profondità e dettaglio con una qualità rara nella fascia low-cost.

Tecnologia audio da categoria superiore ad un costo eccezionale con i nuovi Redmi

È davvero possibile godere di Active Noise Cancelling con soli 25 euro? Redmi risponde con i fatti. Ogni auricolare integra due microfoni, capaci di isolare la voce e ridurre il rumore ambientale. La promessa è chiara: ascolti limpidi, ovunque. La connettività si affida al Bluetooth 5.4, garanzia di stabilità e consumi ridotti. C’è anche il supporto allo Spatial Audio, una presenza sorprendente in questa fascia di prezzo. L’esperienza sonora diventa immersiva, quasi cinematografica. L’autonomia si spinge fino a 6,5 ore di ascolto continuo, estendibile a 32 ore grazie alla custodia di ricarica. Il formato “a scrigno” aggiunge un tocco di eleganza. Non è solo pratica: è anche bella da vedere.

Che senso ha spendere di più? È questa la domanda che in tanti si porranno. I Redmi Buds 7S vengono proposti in Cina a soli 200 yuan, pari a circa 25 euro. Una cifra quasi simbolica per ciò che offrono. I preordini sono già aperti, mentre le spedizioni inizieranno l’11 aprile. Tre le colorazioni scelte da Redmi: Clear Snow White, Light Lake Green e Midnight Black. C’è una versione per ogni gusto. Certificazione IP54 inclusa, contro sudore e schizzi. Non temono la pioggia, ma non sono fatti per il nuoto (ovviamente). Gli auricolari Redmi arriveranno anche in Europa? Per ora non si sa. L’attesa cresce e con essa la curiosità. Se il prezzo resterà invariato, potrebbero davvero fare il botto.