La sicurezza online è una questione sempre più diffusa. Soprattutto con l’intelligenza artificiale. Sono sempre più le grandi aziende che utilizzano le informazioni personali degli utenti per addestrare l’AI. L’ultimo caso che ha scosso l’opinione pubblica riguarda LinkedIn. La piattaforma professionale di proprietà di Microsoft è stata accusata di aver condiviso i messaggi privati degli utenti Premium con terze parti. Ciò al fine di addestrare modelli di AI. Il tutto senza un consenso esplicito degli utenti interessati.

LinkedIn: nuova causa per la condivisione di informazioni personali

La causa legale è stata intentata in California da un gruppo di utenti Premium. Ha sollevato interrogativi cruciali. In molti, infatti, si sono chiesti fino a che punto le aziende possono sfruttare i dati degli utenti. Inoltre, sono sorti dubbi sulle impostazioni sulla privacy dei servizi che si utilizzano. Secondo la denuncia, LinkedIn avrebbe introdotto nel 2022 una modifica nelle proprie impostazioni. Iscrivendo automaticamente gli utenti a un programma che consentiva l’uso dei loro dati personali per scopi di intelligenza artificiale. LinkedIn ha però smentito le accuse ricevute riguardo l’uso delle informazioni dei suoi utenti.

Diverse grandi aziende hanno tutte affrontato accuse simili riguardo l’utilizzo improprio dei dati. Tra cui spiccano Facebook, Google, TikTok ed X. Il problema persiste anche dopo l’introduzione di normative come il GDPR in Europa o il CCPA in California. L’intelligenza artificiale richiede un numero maggiore di informazioni. Allo stesso tempo, cresce la competizione tra le aziende. Ciò al fine di sviluppare modelli sempre più avanzati. Tale scenario ha spinto molte realtà a raccogliere informazioni in modi sempre meno trasparenti. Il caso LinkedIn potrebbe rappresentare un punto di svolta. Quanto accaduto potrebbe spingere le istituzioni a rafforzare le normative e a chiedere maggiore trasparenza alle piattaforme. La battaglia per la protezione della privacy online è appena iniziata. Il modo in cui verrà affrontata nei prossimi anni determinerà il futuro del rapporto con la tecnologia.