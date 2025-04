Iliad: arriva TOP 250 PLUS e torna la TOP 300, disponibili fono al 6 maggio

Iliad presenta la nuova offerta TOP 250 PLUS e riporta in catalogo TOP 300, entrambe attivabili fino alle 15:00 del 6 maggio. Inclusi tanti giga, 5G, minuti illimitati anche all’estero e chiamate verso 60 destinazioni internazionali.

L’obiettivo di questo gestore è sicuramente quello di arricchire la sua gamma di offerte mobili con due tariffe pensate per chi cerca molti giga, copertura 5G e zero vincoli. Da pochi giorni è disponibile TOP 250 PLUS, mentre torna a sorpresa anche TOP 300, una delle promozioni più generose lanciate finora. Gli utenti hanno modo di scegliere una delle due promozioni entro il prossimo 6 maggio e fino alle 15:00.

TOP 250 PLUS: sceglila e ottieni 250 GB in Italia e 25 in Europa

La nuova soluzione di Iliad da 9,99 euro al mese offre tutto, ecco cosa precisamente:

250 GB di traffico dati in Italia su rete 4G/4G+ e 5G;

25 GB per navigare in Europa;

Minuti e SMS illimitati in Italia e nei Paesi dell’UE;

Supporto a VoLTE e 5G.

Andando oltre i 250 GB c’è comunque modo di continuare a navigare, ma solo con accettazione esplicita, a 0,90 euro ogni 100 MB. L’offerta è attivabile anche dai clienti già Iliad, se il loro attuale piano è di pari o inferiore valore e con meno di 250 GB inclusi.

TOP 300, questa promo mette a disposizione 300 GB in Italia e ben 16 in Europa

Con un canone mensile di 11,99 euro, TOP 300 offre:

300 GB di traffico nazionale;

16 GB in roaming UE;

Minuti e SMS illimitati , anche all’estero;

Tecnologie 5G e VoLTE incluse.

Anche in questo caso, oltre la soglia, la navigazione è possibile solo se autorizzata, allo stesso costo di 0,90 euro per ogni 100 MB aggiuntivi. Per quanto riguarda il costo di attivazione, in tutti e due i casi è di 9,99 euro.

Chiamate internazionali, eSIM e altri vantaggi

Entrambe le offerte includono minuti illimitati verso oltre 60 Paesi esteri, senza costi aggiuntivi. E per chi ha uno smartphone compatibile, è disponibile anche l’eSIM, sempre al costo di 9,99 euro.

In più, chi attiva una di queste due offerte ha la possibilità di passare alla fibra FTTH Iliad con un prezzo speciale di 21,99 euro al mese (anziché 25,99 euro).

Come attivare TOP 250 PLUS e TOP 300

Le offerte possono essere sottoscritte:

direttamente online su iliad.it ;

tramite SIMBOX presenti nei punti vendita Iliad;

presso i Corner, gli Iliad Point (edicole, tabaccherie, bar) o i negozi della GDO che aderiscono al circuito Iliad Express.

È possibile scegliere un nuovo numero oppure richiedere la portabilità, anche in un secondo momento tramite l’Area Personale.