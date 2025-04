Sconto AMAZON con offerta REGALO su Oppo A80

In questi giorni su Amazon è stata attivata una nuova promozione davvero più unica che rara, che permette al singolo consumatore di raggiungere il massimo livello di risparmio possibile sull’acquisto di Oppo A80 5G, uno smartphone che rientra perfettamente nella fascia medio-bassa della telefonia mobile, senza portare il consumatore ad una profonda rinuncia in termini di specifiche tecniche generali.

Le sue dimensioni sono in linea con quelle che potrebbero essere le aspettative, raggiungendo per la precisione 165,79 x 76,14 x 7,68 millimetri di spessore, ed un peso che oggi si aggira attorno ai 186 grammi. Il processore è il MediaTek Dimensity 6300, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, che viene supportato dalla presenza di una GPU Mali-G57 MC2, con alle spalle anche la configurazione migliore del momento con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (con microSDXC che ne espande la memoria).

Amazon abbassa il prezzo di Oppo A80

Volete uno smartphone di qualità ad un prezzo relativamente basso? Oppo A80 è il dispositivo che fa sicuramente per voi, un prodotto relativamente economico grazie all’ultima promozione disponibile su Amazon, che abbassa la spesa dai 269 euro previsti in origine di listino, sino a scendere a soli 199 euro per il suo acquisto definitivo (con un risparmio del 26% solamente oggi). Premete questo link per effettuare l’acquisto.

Lo smartphone non delude assolutamente le aspettative in termini di funzionalità cui gli utenti possono accedere, oltre ad integrare una comoda batteria da 5100mAh, più che sufficiente per estendere al massimo l’usabilità quotidiana, e con supporto alla ricarica rapida. Il prodotto è attualmente in vendita in promozione solo nella colorazione indicata nell’articolo, varianti differenti porteranno ad una spesa altrettanto differente.