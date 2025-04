Grazie a Google la trascrizione delle chiamate diventa più utile sui Pixel 9

Una nuova funzione si prepara ad arricchire l’esperienza degli utenti Pixel 9. Google, infatti, sta lavorando per ampliare le potenzialità di Call Notes. Cioè la funzionalità intelligente presente nell’app GoogleTelefono. Secondo quanto emerso dall’analisi del codice dell’ultima versione beta dell’app, sarebbero in arrivo due strumenti inediti. Ovvero la possibilità di copiare e condividere la trascrizione completa di una chiamata telefonica. I riferimenti, individuati da AssembleDebug e riportati da Android Authority, sembrano non lasciare spazio a dubbi. Le stringhe testuali scovate indicano la presenza di due nuovi pulsanti. Uno per la copia e un altro per la condivisione del testo trascritto.

Come accedere in anticipo alle nuove funzionalità dell’app Google Telefono

Call Notes è una funzione basata sull’intelligenza artificiale, esclusiva dei Google Pixel 9. Essa consente di registrare le chiamate e farne una trascrizione testuale, oltre a un riepilogo generale. Tale opzione fa parte del pacchetto “Assistenza Chiamate“, disponibile però solo su alcuni mercati. In Italia, ad esempio, la funzionalità non è ancora arrivata. Gli utenti che possono utilizzarla possono leggere la trascrizione della telefonata, ascoltarne l’audio oppure condividere il riassunto prodotto automaticamente dal sistema.

L’introduzione di strumenti per la gestione avanzata delle trascrizioni rappresenta un passo in avanti per migliorare la produttività della piattaforma. Chi vuole provare queste novità prima del rilascio ufficiale, può iscriversi al Programma Beta dell’app Google Telefono. Se il programma è temporaneamente chiuso, si può ricorrere al download manuale dell’APK da siti come APKMirror. Per chi invece utilizza già l’app ma desidera semplicemente aggiornarla, è sufficiente visitare il Play Store e selezionare “Aggiorna” o “Installa”.

Insomma, Google punta sempre più sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri dispositivi. L’evoluzione di Call Notes ne è un chiaro esempio. Infatti ora sarà possibile contare su numerosi strumenti pratici, immediati e pensati per migliorare la gestione quotidiana delle comunicazioni. Una novità che non potrà non essere apprezzata.