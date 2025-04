Google, ecco le nuove regole per gli annunci

Google sta modificando le sue regole per la pubblicità.

Google ha recentemente comunicato agli inserzionisti un notevole cambiamento riguardo alle sue regole per fare pubblicità, le Unfair Advantage Policy. Queste regole si applicheranno dal prossimo 14 aprile dove sarà anche vietato mostrare vari annunci che riportino sempre al medesimo soggetto all’interno di una singola posizione nella pagina dei risultati. Questo divieto non è un esclusivo blocco alla presenza multipla in generale, ma di avere un limite determinato per così impedire la sovrapposizione nel medesimo slot.

Google, ecco le sue nuove regole pubblicitarie, vediamo che cosa comportano per gli inserzionisti.

Questi aggiornamenti sono il seguito diretto di una modifica tecnica svolta nel mese di febbraio, nella sua documentazione ufficiale. In tutto ciò si dichiarava che ogni posizione pubblicitaria è interessata ad un’asta separata. Questo dettagli fino ad oggi è passato quasi completamente inosservato, ma grazie al nuovo aggiornamento in atto rappresenterà il fondamento della nuova policy. Google ci dice che questa misura porterà più equità tra inserzionisti, evitando che i maggiori brand o affiliati con più account non occuperanno così la stessa posizione per più volte, riducendo la visibilità dei concorrenti.

Le violazioni non avranno sanzioni immediate, perchè ci sarà un tempo di sette giorni per modellarsi alle nuove regole. Ci sono state delle reazioni, infatti molti professionisti del pay-per-click riescono a scrutare nella nuova policy dei comportamenti che già venivano monitorati. Altri temono comunque che continueranno a dominare sempre le principali aziende occupando diverse posizioni, senza violare fortemente le nuove regole. Per che gestiste la pubblicità sarà fondamentale monitorare le metriche legate all’asta, come impression share e Auction Insights, che potrebbero avere comportamenti diversi nei mesi futuri. Chi lavora con strategie multi account o affiliazioni dovrà avere molta cautela perchè Google non tollererà altre manovre per forzare la visibilità multipla sullo stesso tipo di asta. Comunque ancora non è chiaro se Google considererà come entità distinte brand affiliati, franchising o marchi gestiti sono il medesimo gruppo.