Iliad Giga 200: 200 GB, minuti illimitati e 5G a 9,99 € al mese!

Iliad ha lanciato un’offerta che potrebbe far felici molti utenti: la Giga 200. Con un prezzo fisso di 9,99 euro al mese, la proposta è pensata per chi cerca una tariffa conveniente e ricca di vantaggi. Il cuore dell’offerta sono i 200 GB di traffico dati, che si possono utilizzare sia in 4G/4G+ che in 5G, a patto che il dispositivo supporti queste tecnologie e che ci sia copertura nelle zone in cui Iliad ha rete. E se finisci i 200 GB inclusi, non ti preoccupare: potrai continuare a navigare, ma a una velocità ridotta, pagando solo 0,90 euro ogni 100 MB – un’opzione che richiede però il tuo consenso esplicito.

Iliad lancia la Giga 200

Oltre ai dati, c’è di più: l’offerta include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, sempre con la condizione di un uso corretto e lecito. Quindi niente sorprese, e potrai chiamare quanto vuoi senza preoccuparti del credito. Per chi viaggia in Europa, Iliad ha pensato anche a questo, offrendo minuti e SMS illimitati anche all’estero, oltre a 13 GB di traffico dedicato per il roaming. E non finisce qui: i minuti illimitati sono validi anche verso più di 60 destinazioni internazionali, un’opzione comoda se hai bisogno di chiamare amici o familiari all’estero.

Altri dettagli che rendono l’offerta ancora più interessante: non ci sono scatti alla risposta, e servizi come la segreteria telefonica e il controllo del credito residuo sono gratuiti. Anche la portabilità del numero è inclusa, così non devi preoccuparti di cambiare il tuo numero di telefono se decidi di passare a Iliad. La tecnologia VoLTE, che permette di fare chiamate di alta qualità su rete 4G e 5G, è un ulteriore bonus che non guasta.

L’attivazione costa 9,99 euro, ma una volta fatta, la tariffa mensile rimane invariata nel tempo, senza costi nascosti. Se cerchi un piano trasparente e con tanti vantaggi, la Giga 200 potrebbe essere proprio quello che fa per te.