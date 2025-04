Google aggiorna Calendar: widget più compatti per una gestione migliore

Una piccola rivoluzione sta per arrivare sui dispositivi Android grazie all’aggiornamento dei widget di Google Calendar. L’obiettivo è chiaro. Ovvero rendere più semplice e immediata la visualizzazione degli impegni quotidiani, sfruttando al meglio ogni centimetro disponibile.

A rivelarlo è l’analisi dell’APK della versione 2025.13.0-742080714-release, condotta come sempre da AssembleDebug. Il quale anticipa una modifica importante nella struttura dei widget.

Cosa è cambiato su Google Calendar

Su Google Calendar la visualizzazione mensile e quella per gli appuntamenti imminenti resteranno, ma con un’organizzazione completamente diversa. I pulsanti e gli elementi grafici saranno più piccoli, così da consentire una visione più ampia e generale degli eventi. La nuova disposizione permetterà poi di leggere più facilmente i contenuti senza rinunciare all’estetica. Le modifiche, infatti, puntano a un design più essenziale, ordinato e pratico. Non ci sono ancora conferme sulla data di rilascio ufficiale, ma è già possibile controllare la disponibilità dell’ultima versione tramite il Play Store.

Tale aggiornamento sembra quindi indicare un cambiamento di rotta nel modo in cui Google intende migliorare la sua esperienza d’uso complessiva. Partendo da ciò che gli utenti consultano più di frequente, i widget.

Keep cambia direzione: widget più grandi per una migliore visibilità

Mentre Calendar si rimpicciolisce per guadagnare in efficienza, Google Keep prende la direzione opposta. I nuovi widget dell’app per le note e gli appunti occupano ora quasi per intero la griglia di posizionamento, offrendo uno spazio visivo più ampio. Il cambiamento coinvolge tutte le tipologie di widget, non solo quello dedicato alla creazione rapida. La distribuzione è già iniziata e riguarda la versione più recente dell’applicazione, disponibile su Google Play.

Questo ampliamento non va però in contrasto con l’idea di ottimizzazione. In quanto Keep mira a rendere più chiari e leggibili i contenuti. In precedenza l’app aveva già introdotto nuove impostazioni predefinite per le note testuali e alcuni ritocchi grafici. Ora, grazie a widget più estesi, l’utente potrà accedere a una maggiore quantità di informazioni in modo più immediato, senza dover aprire la piattaforma.