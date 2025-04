Google Keep: un aggiornamento che semplifica la creazione di note

Google Keep si conferma un’app essenziale. In particolare per tutti coloro che desiderano annotare rapidamente pensieri, promemoria o liste della spesa. La sua principale caratteristica è infatti proprio la rapidità con cui consente di registrare informazioni. Ma con il recente aggiornamento, questa velocità è stata ulteriormente migliorata. In passato infatti, per creare una nuova nota, era necessario compiere due passaggi. Ovvero toccare il pulsante “+” in basso a destra e poi selezionare il formato desiderato tra testo, elenco, disegno, immagine o audio.

Ora invece, grazie a un’importante modifica, è sufficiente un solo tocco sul Floating Action Button (FAB). Questo permette di aprire immediatamente una nuova nota testuale e attivare la tastiera, eliminando il passaggio intermedio. Insomma, un cambiamento che riduce il tempo di avvio e rende l’esperienza utente ancora più fluida.

Come attivare la nuova funzione di Google Keep e cosa aspettarsi in futuro

Nonostante il miglioramento, la funzione introdotta su Google Keep non è attiva di default. Per abilitarla infatti bisogna accedere alle Impostazioni dell’app. Da qui bisogna toccare l’icona del menu in alto a sinistra, selezionare “Impostazioni” e attivare l’opzione “Crea note di testo per impostazione predefinita”. Questa scelta non impedisce comunque di utilizzare gli altri formati di nota. Una pressione prolungata sul FAB consente infatti di accedere a tutte le alternative, come liste, immagini e disegni.

Tale aggiornamento è stato rilasciato in modo graduale ma ora è disponibile per la maggior parte degli utenti Android con la versione 5.25.122.00.90 di Google Keep. Alcune persone però hanno notato l’assenza di un’altra funzionalità piuttosto attesa. Ovvero l’opzione “Sincronizza il mio account”. Quest’ultima dovrebbe comparire nella sezione Impostazioni e permettere di aggiornare manualmente i dati dell’account. Risulta essere particolarmente utile in caso di problemi di sincronizzazione.

Insomma è chiaro quindi che Google continua a lavorare su Keep. In modo da cercare di renderla sempre più intuitiva e funzionale. Con questi piccoli ma importanti miglioramenti, l’app si conferma così uno strumento pratico ed efficiente per chi cerca un metodo immediato per prendere appunti.