Gmail: su mobile non c’è più la doppia firma

Google continua a migliorare l’esperienza utente per chi utilizza Gmail e le app della suite Workspace su dispositivi mobili. Una delle ultime novità riguarda una semplificazione attesa da tempo dagli utenti. Si tratta della gestione unificata delle firme nelle email. Fino a ieri, chi voleva mantenere una certa coerenza tra le email inviate da computer e quelle inviate da smartphone o tablet doveva impostare manualmente firme diverse su ogni dispositivo. Ciò poteva risultare scomodo e far perdere tempo. Soprattutto a chi utilizza firme complesse con elementi grafici, loghi aziendali e formattazioni specifiche. Ora, invece, grazie ad un aggiornamento introdotto da Google, tutto ciò non sarà più necessario.

Google: nuova opzione per la firma su Gmail mobile

La nuova funzionalità permette di utilizzare in automatico la firma web, creata tramite la versione desktop di Gmail, anche sui dispositivi mobili. Ciò a meno che non sia stata definita una firma personalizzata sull’app. In tal modo, ogni messaggio inviato da un dispositivo Android o iOS manterrà lo stesso stile e contenuto delle email spedite dal computer. Rendendo la comunicazione più coerente e professionale.

Chi però preferisce mantenere firme diverse per le email inviate in mobilità potrà comunque farlo. Sarà sufficiente accedere alle impostazioni dell’app Gmail e definire una firma specifica per i messaggi inviati dal dispositivo mobile. Anche una semplice riga con nome e numero di telefono sarà sufficiente per “bloccare” l’uso della firma web su mobile.

Ma le novità non finiscono qui. Google ha anche annunciato che le “Workspace apps” sono ora disponibili in beta per Android e iOS. Si tratta di un’integrazione molto interessante per chi utilizza l’assistente AI Gemini. Quest’ultimo sarà in grado di interagire direttamente con Gmail, Calendar, Drive e Documenti senza dover cambiare app continuamente. Con tali aggiornamenti Google punta a rendere il suo ecosistema più fluido ed integrato. Ciò con l’obiettivo di rendere il lavoro da mobile sempre più efficace e naturale.