Google lavora a un Gemini dedicato ai bambini: focus su sicurezza e apprendimento

Gemini

Google sarebbe al lavoro su una versione dell’intelligenza artificiale Gemini pensata specificamente per i bambini, con l’obiettivo di offrire un’esperienza educativa e sicura per i più giovani. L’indiscrezione, emersa nelle ultime ore, suggerisce che il progetto è in fase avanzata e potrebbe essere annunciato nei prossimi mesi.

Un’IA su misura per i più piccoli

Il nuovo modello di Gemini destinato ai bambini sarà progettato per interagire con un pubblico giovane, con un linguaggio semplice, contenuti adeguati all’età e filtri di sicurezza rafforzati. L’intento è quello di creare uno strumento didattico, creativo e interattivo, che possa aiutare i bambini a imparare attraverso il dialogo, la curiosità e il gioco. Google starebbe inoltre sviluppando meccanismi di controllo parentale avanzati, in modo da garantire ai genitori la possibilità di monitorare le interazioni e personalizzare l’esperienza d’uso.

Collaborazioni educative e focus sulla privacy

Per lo sviluppo del progetto, Google avrebbe avviato collaborazioni con esperti di pedagogia, psicologia infantile e sicurezza digitale, al fine di garantire che il modello Gemini per bambini rispetti i criteri educativi e i limiti etici necessari per questo target sensibile.

Particolare attenzione sarà riservata alla protezione della privacy: nessun dato sensibile verrà raccolto o utilizzato per fini commerciali, e l’accesso al sistema sarà limitato da verifiche dell’età e strumenti di autenticazione.

Una nuova sfida nel panorama dell’IA consumer

Questa mossa si inserisce nella crescente tendenza delle big tech di adattare le intelligenze artificiali a contesti familiari e scolastici, con l’obiettivo di renderle strumenti utili e affidabili anche per bambini e adolescenti. Google mira così a posizionarsi come fornitore di tecnologia responsabile, anticipando eventuali richieste normative più stringenti sull’uso dell’IA da parte dei minori.

Il progetto potrebbe anche rientrare nell’ambito dei prodotti educativi già esistenti, come Chromebook, Google Classroom o YouTube Kids, estendendo l’ecosistema verso nuove forme di apprendimento supportate dall’intelligenza artificiale.

Google si prepara a lanciare una versione di Gemini pensata per i bambini, con focus su sicurezza, didattica e rispetto della privacy. Una nuova tappa nella diffusione dell’IA nel quotidiano, che segna anche l’avvio di una riflessione concreta sull’uso responsabile dell’intelligenza artificiale tra i più giovani.