Facebook, aggiornata e rinnovata la scheda Amici

I social network sono una delle parti principali delle nostre giornate, è un settore in continuo rinnovamento, con le maggiori case di sviluppo che puntano a prevalere sui loro competitor. Se parliamo di Meta non possiamo dimenticarci di Facebook, il primo social moderno continua anche oggi ad innovarsi, il suo team di sviluppatori è pronto a rilasciare un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il suo aspetto grafico e funzionale.

Facebook sarebbe pronta introdurre una nuova scheda Friends che, così come suggerisce il suo nome, ha come obiettivo quello di rendere più semplice per gli utenti restare connessi con i loro amici più stretti.

La connessione con i propri amici è la parte più importante dell’esperienza di Facebook, sin dal suo lancio la piattaforma ha continuato a migliorare questo concetto di costante, portando a numerose modifiche con nuove funzionalità. Ultimamente però hanno finito per mettere un po’ da parte proprio questo aspetto.

La decisione presa da parte degli sviluppatori di Facebook

Per questo motivo, il team di sviluppatori ha deciso che è tornato il momento di dare importanza agli amici e la scheda ad essa dedicata potrà contare su un’interfaccia rinnovata e più interessante.

Fino ad adesso la scheda Amici era una sezione in cui visualizzare le richieste di amicizia e le persone che probabilmente si conoscevano, adesso permetterà di avere una maggiore visione di insieme, mostrando anche le loro storie, i reel, i post ed i compleanni.

La vecchia scheda Amici sarà disponibile tramite la barra di navigazione del proprio Feed principale, ci si potrà accedere dalla sezione Segnalibri dell’applicazione.

Nuovo aggiornamento disponibile solo per gli utenti di Facebook che vivono negli Stati Uniti e in Canada. Al momento non vi sono informazioni su quando potrebbe essere estesa ad altri Paesi tra cui l’Italia. Prima di rendere globale tutto ciò, in Meta vogliono vedere il riscontro da parte del mercato nord-americano.