Trump, nuovo accordo per la vendita di TikTok

Recentemente Donald Trump ha confermato nuove trattative per la vendita di TikTok ad un altra società. Questo accordo era stato stabilito con ByteDance, la società proprietaria dell’ applicazione, in modo da trovare un nuovo acquirente non cinese per TikTok. Questo perché Trump aveva emanato un suo divieto che stabiliva i termini entro i quali ByteDance doveva vendere la società. A causa di questioni di sicurezza nazionale il presidente americano ha deciso questo accordo in modo da salvaguardare la sicurezza del paese.

Ovviamente ci sono molte particolarità che costringerebbero la società a vendere TikTok ad un’ altra società che non sia cinese. Trump ha fatto sapere che vorrebbe far si che la società continuasse ad andare avanti solamente sotto il controllo di un’ altra azienda. Sono in corso delle trattative per trovare degli acquirenti che possano prendere questa applicazione in modo da continuare ad utilizzarla. Trump fa sapere che ci sono molti compratori interessati a TikTok per cui è necessario un accordo equo per entrambe le parti.

Trump, TikTok in vendita ad altre società

La società di private equity Blackstone sta trattando con azionisti non cinesi di ByteDance in modo da contribuire all’ offerta di TikTok. Questo sarebbe il potenziale compratore dell’ app e per questo sono in corso delle trattative per trovare un accordo. Trump ha stabilito dei termini entro il quale dovrà essere deciso l’ acquirente. Infatti entro il 5 aprile si dovrà decidere le sorti di TikTok in modo da poter continuare la sua influenza sugli americani. Sono necessari degli accordi anche con la Cina in modo da poter avviare la transazione e stabilire la fine di questa vicenda. Infatti Trump probabilmente abbasserà i dazi per consentire un avvio più semplice della trattativa.

Quindi non ci resta altro che aspettare che la vicenda vada in porto in modo da far continuare l’ utilizzo di TikTok negli Stati Uniti senza il continuo controllo da parte del governo statunitense.