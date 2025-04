CMF Phone 2 Pro, l’azienda conferma il suo arrivo

Il sotto brand di Nothing, ovvero CMF, annuncerà a breve sul mercato mobile un nuovo prodotto di rilievo. Si tratta in particolare del prossimo CMF Phone 2 Pro e a confermare il suo arrivo è stata la stessa azienda tramite un post sulla propria pagina ufficiale del social network X. Secondo quanto riportato, l’azienda tech annuncerà in veste ufficiale questo nuovo dispositivo entro la fine del mese, ovvero il prossimo 28 aprile 2025.

CMF Phone 2 Pro sta per arrivare ufficialmente il 28 aprile 2025

CMF sta per annunciare in veste ufficiale un nuovo smartphone di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo CMF Phone 2 Pro. L’azienda ha da poco confermato sui social la data del suo debutto ufficiale sul mercato. Secondo il post pubblicato dall’azienda, il nuovo device sarà svelato ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 28 aprile 2025.

Oltre a questo smartphone, l’azienda annuncerà ufficialmente anche tre nuovi auricolari, noti con il nome di Buds 2, Buds 2a e Buds 2 Plus. Possiamo dunque aspettarci sicuramente il nuovo smartphone dell’azienda nella sua versione Pro. L’azienda non ha ancora presentato nessuna versione base, ma non sappiamo per il momento se quest’ultima sarà annunciata ufficialmente sul mercato durante lo stesso evento.

Per il momento, non sono state confermate ufficialmente neanche alcune delle specifiche tecniche. Tuttavia, in queste ultime settimane erano già emersi in rete rumors e leaks al riguardo. Secondo quanto è emerso, il nuovo CMF Phone 2 Pro sarà dotato di un display con tecnologia OLED. La diagonale dovrebbe essere contenuta, dato che si parla di 6.3 pollici. Ci sarà poi una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che troveremo uno dei processori di casa MediaTek, in questo caso il soc MediaTek Dimensity 7400. All’appello non dovrebbe poi mancare una batteria con una capienza di 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W.