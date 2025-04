Telecamera Wi-Fi da esterno Netatmo: prezzo fantastico su Amazon

Si sente sempre più spesso parlare di intrusi nelle abitazioni. Un problema molto diffuso che mette a rischio la sicurezza dei proprietari di ciascun immobile. Soluzioni come la telecamera Wi-Fi da esterno realizzata dal marchio Netatmo, sono indispensabili per poter tenere sempre sotto controllo il proprio giardino e, di conseguenza, la casa.

Un prodotto davvero eccellente che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche la rendono la scelta migliore da poter effettuare. E’ infatti in grado di offrire un’esperienza d’uso eccellente che, con una connessione Wi-Fi stabile a 2,4 GHz, assicura una registrazione continua in qualunque momento.

Telecamera Wi-Fi Netatmo: casa sempre al sicuro

Chi di noi non vorrebbe avere una casa sempre al sicuro e sotto controllo? Sicuramente tutti e la soluzione oggi esiste. Amazon offre la telecamera Wi-Fi da esterno, con marchio Netatmo, a un prezzo davvero unico che vi permetterà di risparmiare rispetto ad altri giorni.

Al fine di rendere l’esperienza d’uso ancora più ottimizzata, il costruttore ha deciso di offrire la possibilità di dotare questa videocamera intelligente con una scheda microSD aggiuntiva. Ma qual è in realtà il vero punto di forza di questa videocamera? Senza dubbio, il potente allarme da 105 dB integrato e gli avvisi personalizzabili che può ottenere l’utente. Non manca, infatti, una funzione denominata Alert-Zones che è in grado di definire tutte le zone da tenere sotto sorveglianza e, di conseguenza, il tipo di avviso che si desidera ricevere.

Quel momento migliore se non questo per acquistare una videocamera per registrare in qualsiasi istante l’esterno della propria abitazione? Oggi grazie a questa speciale offerta messa a disposizione dal colosso Amazon, la telecamera intelligenza Netatmo costa pochissimo. Un –39% sul prezzo iniziale di listino porta il prezzo a soli 199,99 euro. Attenzione perché potrebbe non essere disponibile per molto tempo.