Addio a polvere e acari con il batti materassi Hoover Ultra Vortex, oggi in offerta

La pulizia dei materassi rappresenta una delle sfide più difficili da affrontare quando si parla di pulizia degli ambienti casalinghi. Non a caso, infatti, polvere e acari difficilmente vengono rimossi senza un adeguato accessorio che possa aiutare l’utente a ottenere un ottimo risultato. L’Hoover Ultra Vortex è un batti materasso che ciascun utente dovrebbe possedere al fine di effettuare una pulizia profonda del proprio materasso.

La sua funzione? Del tutto importante! Il batti materasso Ultra Vortex è in grado di rimuove gli allergeni, la polvere e gli acari dai materassi e da qualunque altra imbottitura, come quella presenza su divani e cuscini. Uno strumento pratico e versatile che può essere utilizzato da chiunque visto il peso estremamente ridotto.

Batti materasso Hoover: offerta imperdibile

Quale momento migliore se non questo per portare a casa uno strumento indispensabile per una pulizia ottimale del materasso? Amazon sconta il prezzo così da offrirvi l’opportunità di risparmiare il 10% sul costo iniziale.

Non a caso, parliamo di un accessorio progettato appositamente per aiutare l’utente a mantenere l’ambiente in cui si dorme, ma non solo, sano e salutare. La rimozione di acari e allergeni è infatti indispensabile per evitare di andare incontro a problematiche di salute. Il punto di forza di questo batti materassi è proprio la presenza di una lampada UV-C pensata per eliminare fino al 99,9% dei batteri, allergeni e acari della polvere, ma non solo. Tale lampada è stata progettata anche per evitare che possano ricomparire.

Infine, per un’esperienza d’uso eccellente, Hoover ha deciso di implementare una turbo spazzola per peli di animali, così da rimuoverli anche da poltrone e divani.

Non fatevi sfuggire questa occasione che vi regala Amazon. Oggi l’Hoover Ultra Vortex costa solo 84,99 euro anziché 94,34.