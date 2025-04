Stellantis, pool con Tesla, questione di CO2

Stellantis sta cercando di collaborare con Tesla per diminuire le sue emissioni di facciata.

Oggi la “questione ambientale” è di primaria importanza, tanto che è uno tra i dibattiti più discussi negli ultimi anni. Comunque, l’Unione Europea nonostante ha concesso a molteplici produttori, una sorta di pausa, allungando i tempi per stabilizzarsi e mettersi in regola, riguardo il raggiungimento dei nuovi limiti delle emissioni di CO2 da uno a tre anni, Stellantis è decisa a non aspettare. Il noto gruppo, continuerà ad acquisire crediti ambientali da un “pool” diretto da Tesla anche per tutto quest’anno. A conferma di ciò è presente la dichiarazione di Jean-Philippe Imparato, il responsabile di Stellantis riguardo le attività sul suolo europeo, durante un’evento automobilistico tenutosi a Torino.

I crediti ambientali di Stellantis, come funzionano e vediamo perchè li continuano ad acquistare.

I crediti sostanzialmente funzionano così, il produttore che produce il minor numero di veicoli elettrici, rischiando di sforare i limiti di CO2, può comprare delle quote verdi, da chi sta già ad un buon punto di transizione. I concorrenti in prima fila sono Tesla e Polestar, le case che producono più automobili elettriche. Stellantis, che ha raggiunto la posizione di secondo costruttore d’Europa per auto vendute, ha deciso di collaborare nel gruppo con Tesla.

Molte aziende hanno deciso di imitare Stellantis entrando da Tesla, come per esempio Ford, Toyota, Mazda, Subaru, Honda e Suzuki per evitare proprio questa multa. Facendo così possono compensare le loro emissioni più elevate con quelle quasi nulle dei veicoli di Tesla, risultando così molto più sostenibili nei riguardi dell’UE. La commissione Europea ha deciso di dileguare il periodo di tempo per calcolare le emissioni, dal 2025 al 2027. Questa decisione rappresenta una sorta di tregua temporanea per i produttori ma non è la soluzione definitiva a questo problema. Stellantis al momento possiede un mix di veicoli elettrici al 14% delle sue vendite europee, tutto ciò quindi è ancora lontano dalla quota 21 prefissata dall’Unione Europea.