Apple, finalmente AirPods Pro 2 con la funzione uditiva

Recentemente Apple ha rilasciato le nuove AirPods Pro 2 con una funzione molto importate soprattutto per coloro che possiedono dei problemi legati all’ udito. Questo progetto era iniziato nel 2019 quanto era nata l’ idea di poter inserire all’ interno degli AirPods delle funzioni ulteriori per migliorare l’ esperienza uditiva degli utenti. Successivamente ci sono voluti molti anni prima di poter aver a disposizione un dispositivo che rispecchiasse le capacità che Apple si era imposta in precedenza.

Grazie a questi auricolari sarà garantita una qualità del suono migliore e inoltre ci saranno delle nuove funzioni per migliorare la qualità del suono. Infatti sembra che grazie all’ introduzione del chip H2 sia stato possibile l’ inserimento della funzione di apparecchio acustico. Questa risulterà molto utile soprattutto per chi ha problemi di udito e ha la necessità di un dispositivo ulteriore. Con questi auricolari l’ esperienza di ascolto è migliorata e sarà fondamentale per la buone riuscita del prodotto.

Apple, AirPods con la funzione uditiva

Con l’ introduzione del chip H2, Apple è riuscita ad integrare una funzione molto importante all’ interno degli AirPods Pro 2. Infatti grazie alle elevate capacità di calcolo del chip, è stato possibile inserire questa funzione. Sono stati condotti dei test su 150.000 persone per verificare la qualità di questo prodotto. Molte delle persone non sapevano neanche di possedere una minima perdita uditiva e molte altre non utilizzano apparecchi acustici per ragioni estetiche. Da questo punto di vista Apple ha voluto realizzare un dispositivo che funzioni da apparecchio acustico ma come aspetto possiede le stesse caratteristiche degli AirPods Pro 2. In questo modo il problema legato ad un fatto estetico è stato eliminato e moltissime persone torneranno a sentire meglio.

La nuova funzionalità è stata rilasciata negli Stati Uniti e successivamente ad altri Paesi che hanno riconosciuto gli AirPods come strumento medico. Infatti essendo classificato in questo modo le funzioni devono essere prima verificate in ogni Paese affinché rispetti le norme vigenti in quel territorio.