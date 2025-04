PS Store, arrivano i nuovi Sconti di Primavera

Il colosso del gaming Sony ha reso disponibile ormai da diversi giorni una nuova promozione su PlayStation Store per festeggiare l’arrivo della primavera. Si tratta della promo denominata per l’appunto Sconti di primavera. Anche con quest’ultima promo, l’azienda ha stupito gli utenti e la concorrenza grazie all’estrema convenienza dei titoli messi a disposizione. Gli utenti potranno infatti portarsi a casa numerosi videogiochi anche a dei prezzi estremamente bassi, pari in alcuni casi a soli 10 euro. Vediamo qui di seguito i titoli più interessanti.

PlayStation Store, continuano gli Sconti di primavera con tante occasioni imperdibili

Continua ad essere disponibile su PlayStation Store la fantastica promozione lanciata da Sony per celebrare l’arrivo della primavera. Come già accennato in apertura, si tratta della promo nota con il nome di Sconti di primavera. Sono tuttavia gli ultimi giorni per poter usufruire di questa promozione, dato che terminerà tra pochissimi giorni, ovvero a partire dalla giornata del 10 aprile 2025.

Come già detto in apertura, anche con questa promozione il colosso Sony continua a stupire. Gli utenti potranno portarsi a casa tantissimi videogiochi di punta a dei prezzi decisamente convenienti, pari in alcuni casi a soli 10 euro. Tra i titoli disponibili in sconto, c’è ad esempio un noto videogioco legato al noto personaggio di Kratos. Ci stiamo riferendo in particolare a God of War III Remastered.

Quest’ultimo ha solitamente un prezzo pari a 19,99 euro. Tuttavia, con la nuova promozione lanciata da Sony, gli utenti potranno portarselo a casa a soli 9,99 euro. È disponibile in super sconto anche un altro titolo piuttosto noto legato questa volta alla saga di The Witcher. Si tratta del videogioco denominato The Witcher 3 Wild Hunt: Complete Edition . Anch’esso è ora disponibile all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo molto basso di soli 9,99 euro. Si tratta di un notevole sconto, soprattutto se pensiamo che il suo prezzo è solitamente pari a 49,99 euro.

Come già detto, mancano ormai pochissimi giorni per poter usufruire della fantastica promo Sconti di primavera resa disponibile su PlayStation Store.