Samsung Galaxy Z Flip 7: alcuni accessori trapelano sul web e svelano dettagli importanti

Un nuovo leak mostra alcuni accessori per i prossimi pieghevoli top di gamma di Samsung: Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7. Ma la parte più interessante riguarda proprio il Flip, che a quanto pare subirà finalmente il miglioramento che tutti aspettavano.

Schermo esterno più grande per Galaxy Z Flip 7

A pubblicare le immagini è stato IceUniverse, uno dei leaker più affidabili del settore, che su X ha condiviso due cover per Galaxy Z Flip 7 — una trasparente e una nera — e una pellicola protettiva per Galaxy Z Fold 7. Mentre quest’ultima non rivela molti dettagli, le custodie del Flip 7 confermano l’espansione dello schermo esterno, in linea con quanto già visto su Motorola Razr Plus.

Le cornici sembrano anche leggermente più sottili rispetto al modello attuale, un altro dettaglio che i fan della serie clamshell apprezzeranno. Questa modifica potrebbe rendere lo schermo esterno più utile e leggibile, oltre a migliorare l’estetica complessiva.

Le indiscrezioni sul Galaxy Z Flip 7 e Fold 7

Secondo i leak più recenti, Galaxy Z Flip 7 potrebbe essere leggermente più grande del Flip 6, con dimensioni aumentate per ospitare il nuovo display e — forse — una batteria più capiente. Sul fronte hardware, alcuni rumor parlano dell’introduzione del chip Exynos 2500, anche se non è chiaro se verrà usato su tutti i mercati o solo in alcune regioni selezionate.

Per quanto riguarda invece Galaxy Z Fold 7, ci si aspetta il chip Snapdragon 8 Elite e, in alcune versioni, persino una fotocamera da 200 MP. Le novità estetiche sembrano limitate, ma gli accessori trapelati suggeriscono che Samsung abbia affinato il design, pur mantenendo la linea familiare già vista sui modelli precedenti.

La sfida con i brand cinesi (e Apple)

Samsung dovrà vedersela con una concorrenza agguerrita. Oppo ha appena presentato il pieghevole più sottile al mondo, Honor sta tornando all’attacco e Huawei ha già lanciato un foldable a tre pieghe. E mentre Apple rimane ancora fuori dal mercato dei pieghevoli, voci insistenti parlano di un iPhone pieghevole senza piega in arrivo nel 2026.

Samsung, dal canto suo, sembra voler confermare il proprio dominio nel settore migliorando i dettagli, soprattutto là dove gli utenti hanno espresso più critiche negli anni. L’espansione del display esterno del Galaxy Z Flip 7 è proprio uno di quei cambiamenti richiesti da tempo. Ora sembra sempre più vicino a diventare realtà.