Opel Vivaro Electric Sportive, il furgone che cambia immagine

Con il nuovo Vivaro Electric Sportive, Opel rivoluziona il concetto di furgone da lavoro. Poiché trasforma questa vettura in un veicolo capace di coniugare funzionalità e stile. Non si tratta più solo di un mezzo per il trasporto merci, ma di uno strumento di rappresentanza per aziende che vogliono distinguersi anche su strada. Lunga 4,98m e alta 1,95m, questa versione del Vivaro è perfetta per muoversi anche nei contesti urbani. Ciò grazie alle sue dimensioni compatibili con garage e parcheggi sotterranei.

Vivaro Electric Sportive: stile e comfort a bordo

A colpire subito però è l’estetica. La Vicaro Electric presenta infatti un design sportivo che si esprime attraverso una serie di elementi caratterizzanti. Come le strisce adesive nere con dettagli gialli che impreziosiscono cofano, portiere e fasce laterali. I cerchi in lega da 17”, abbinati ai fari a LED e l’inconfondibile griglia Vizor, rafforzano la presenza su strada. Tutti i componenti esterni, dalle maniglie ai paraurti, fino alle guide delle porte scorrevoli, sono verniciati in tinta con la carrozzeria. Mentre modanature e specchietti in nero lucido creano un contrasto elegante.

All’interno, il Vivaro Electric Sportive continua a sorprendere. L’abitacolo è rifinito in nero e presenta una dotazione ricca, pensata per migliorare comfort e sicurezza. Il pacchetto “Sight & Light” include fendinebbia e specchietti retrovisori riscaldabili, ripiegabili e regolabili elettricamente. Il “Dynamic Surround View” porta su uno schermo digitale le immagini di due telecamere, una installata sopra le porte posteriori, l’altra sotto lo specchietto lato passeggero. In questo modo, il conducente può controllare l’area posteriore e i punti ciechi laterali con facilità.

Tecnologia e specifiche tecniche

Due display digitali da 10” forniscono poi informazioni di marcia e gestione multimediale, grazie al pacchetto “Connect Nav”. Presenti anche climatizzatore automatico bi-zona, riscaldamento per sedili anteriori e volante, accesso senza chiave e base per la ricarica wireless. Il sedile guida è regolabile in altezza, con supporto lombare e bracciolo. Invece quello passeggero doppio Moduwork amplia la funzionalità degli interni, adattandosi a diverse esigenze professionali.

Sul fronte tecnico, Vivaro Electric Sportive monta un motore da 100kW abbinato a una batteria da 75kWh. Garantisce quindi un’autonomia massima di 352km nel ciclo WLTP. Supporta la ricarica rapida a 100kW, raggiungendo l’80% in 45 minuti. Il vano di carico offre fino a 5,8m cubi e una capacità utile di 926kg. I prezzi partono da 46.400€ (IVA esclusa), 49.400 per la versione a cabina doppia.