Nissan, ecco l’elettrica gemella della Twingo

La Nissan sta sviluppando una nuova mini-elettrica.

Nissan sta svelando una sorpresa. Dopo il ritorno della mitica Micra, l’arrivo incombente della nuova Leaf e il debutto della Juke elettrica nel 2026, il colosso automobilistico giapponese ha dichiarato che sceglierà il Gruppo Renault per lo sviluppo e produzione di una nuova elettrica molto piccola derivata dal modello Renault Twingo. La casa ha comunicato: “Il Gruppo Renault, tramite Ampere, il primo pure player europeo di veicoli elettrici intelligenti, svilupperà e produrrà un derivato di Twingo, un veicolo di segmento A, per Nissan a partire dal 2026. Questo modello sarà progettato da Nissan.”

Cosa sta bollendo in pentola con Nissan e Renault? Vediamo che sta succedendo.

Dopo l’azienda Dacia, anche Nissan svelerà sul mercato un’elettrica agile e piccola riprendenti i caratteri genetici del modello francese. Questa novità era presente già nell’ottobre del 2024 perchè era emersa la notizia che la Nissan avrebbe commissionato il progetto ad Ampere, ricordiamo che è una divisione di Renault, per realizzare una piccola auto elettrica. L’importanza per il popolo giapponese si percepisce perchè ci sarà una gamma di elettriche più ampia per i clienti, anche più accessibile per il prezzo. Non ci sono ulteriori dettagli, anche se di base sarà simile alla Renault Twingo, comunque con un design sviluppato e personalizzato dalla casa Giapponese.

A livello meccanico non sappiamo nulla, ma conosciamo che il prezzo del modello francese sarà proposto al mercato intorno ai 20 mila euro. Quindi possiamo definire approssimativamente anche il prezzo della Nissan per cui non ha ancora un nome ufficiale. La Renault Twingo farà base per un altro modello del marchio Dacia. Non sappiamo il suo nome ma verrà presentata sul mercato intorno ai 18 mila euro. Il suo arrivo sarà previsto tra il 2026 e il 2027. Tuttavia la futura elettrica giapponese non è l’unica vettura prodotta dall’accordo con Renault. Infatti ricordiamo che anche la Micra sarà sviluppata con la collaborazione di Renault.