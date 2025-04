MG: crescono le vendite in Italia

Il 2025 si conferma un anno d’oro per MG in Italia. Nel dettaglio, il primo trimestre mostra risultati da record. Nei primi tre mesi dell’anno, la casa automobilistica ha registrato risultati eccezionali, con 15.438 immatricolazioni complessive. Segnando un incremento del 54% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un traguardo che non solo consolida la presenza di MG sul mercato italiano, ma la proietta tra i protagonisti assoluti del settore.

MG registra una crescita importante in Italia

Nel dettaglio, marzo è stato il mese chiave di tale exploit. Ciò con ben 6.616 vetture consegnate e una quota di mercato che ha toccato il 4%. Portando così il dato trimestrale al 3,45%. Un risultato che ha permesso al marchio di entrare ufficialmente nella top 10 del mercato automobilistico italiano. Superando competitor storici e confermando la solidità del piano industriale e commerciale di MG.

A trainare il successo è una gamma prodotti ampia, competitiva e in continua espansione. Modelli come MG ZS, MG3 e MG HS si sono distinti nei rispettivi segmenti. Guadagnando la fiducia di un crescente numero di utenti. La strategia di offrire veicoli dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, unita a design moderno e tecnologie avanzate, si sta rivelando vincente. Ciò soprattutto in un contesto di mercato ancora segnato da incertezze.

Andrea Bartolomeo, Vice President di SAIC Motor Italy, ha sottolineato l’importanza della visione a lungo termine dell’azienda. Un dettaglio che sta permettendo ad MG di ottenere risultati importanti all’interno del settore auto. Proprio in quest’ottica, l’azienda auto si prepara a lanciare nuovi modelli entro la fine dell’anno.

Tra quest’ultimi c’è la nuova MG3 con motore benzina. Accompagnata dal SUV elettrico MG S5 EV, che promette di rafforzare ulteriormente la presenza del brand nel segmento delle vetture a zero emissioni. Con tali premesse, il futuro per MG in Italia appare più che promettente. L’azienda continua ad incentivare la propria ambizione, alzando l’asticella dei risultati da raggiungere nel settore auto.