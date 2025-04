Mercedes: la nuova Classe S promette interessanti innovazioni

Nel mondo dell’automobile, le innovazioni si susseguono con un ritmo serrato. La Mercedes-Benz Classe S appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Per il 2025, la berlina torna a far parlare di sé, alzando ulteriormente l’asticella. L’innovazione principale riguarda il sistema di guida automatizzata con il sistema DRIVE PILOT. Non si tratta di una semplice assistenza alla guida, ma una vera modalità di guida autonoma di livello 3. Capace di gestire il veicolo fino a 95 km/h in contesti autostradali controllati. Ciò significa che il conducente può davvero distogliere l’attenzione dalla strada mentre l’auto pensa a tutto. Il tutto in totale sicurezza, grazie a una ridondanza strutturale dei sistemi e a una rete di sensori che scrutano l’ambiente con precisione chirurgica.

Mercedes Classe S: ecco le caratteristiche emerse

Il design della vettura resta fedele all’eleganza senza tempo che ha reso celebre la Classe S. Quest’ultimo però è impreziosito dalla nuova gamma Edition con finiture AMG Line e dettagli Night. maniglie nere e cerchi da 20 pollici. All’interno, l’abitacolo è un’ode alla raffinatezza, grazie alla pelle Nappa, ai legni pregiati e alle possibilità di personalizzazione offerte dal programma MANUFAKTUR. Quest’ultimo permette di creare combinazioni uniche tra oltre 50 tinte carrozzeria e 25 stili d’interior design.

Il centro elettronico della Mercedes Classe S è il sistema MBUX. Quest’ultimo oggi è più intuitivo che mai. Grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale di ChatGPT, l’interazione vocale si trasforma in un dialogo naturale, fluido, quasi umano. Basta una semplice frase per ricevere informazioni dettagliate, pianificare una sosta, o accedere a contenuti multimediali. La navigazione con vista satellitare di Google e la possibilità di aggiornamenti software costanti via cloud completano un ecosistema digitale all’avanguardia.

Con tali caratteristiche e la sua eleganza sobria, la vettura Mercedes non smette mai di reinventarsi. Ciò senza mai tradire sé stessa. Un’innovazione che permette agli utenti di accedere a novità interessanti senza tralasciare l’identità del marchio.