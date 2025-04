LG: arrivano i nuovi climatizzatori con l’intelligenza artificiale

LG ha appena lanciato sul mercato italiano il suo nuovo climatizzatore Dualcool AI Air. Una soluzione innovativa che integra l’intelligenza artificiale “Affectionate” per garantire un comfort personalizzato e una gestione ottimizzata dei consumi energetici. Tale nuovo dispositivo non è solo un condizionatore, ma un vero e proprio alleato per la qualità della vita domestica.

LG: nuovo condizionatore con AI

Il centro di tali dispostivi è l’intelligenza artificiale. “Affectionate” è un sistema che consente al climatizzatore di apprendere e adattarsi automaticamente alle abitudini e preferenze degli utenti. Per chi cerca il massimo del comfort durante la notte, LG Dualcool AI Air offre la funzione Sleep Timer+. Quest’ultima regola automaticamente la temperatura e riduce la rumorosità del dispositivo. Inoltre, la tecnologia Dual Vane presente sul deflettore principale ottimizza la distribuzione dell’aria, direzionando l’aria verso l’alto durante il raffreddamento e verso il basso durante il riscaldamento.

Un’altra caratteristica distintiva di LG Dualcool AI Air è la possibilità di mappare l’ambiente. Ciò è possibile tramite l’app LG ThinQ. Tale applicazione permette agli utenti di segnalare la posizione di ciascuno split all’interno della casa, affinché l’AI possa determinare il percorso ottimale del flusso d’aria. Ciò in base alle specifiche esigenze e alle condizioni ambientali di ogni stanza.

Oltre a un comfort personalizzato, LG Dualcool AI Air si distingue anche per l’attenzione all’efficienza energetica. Grazie alla funzione AI kW Manager, il climatizzatore monitora e ottimizza l’utilizzo dell’energia. Consentendo di impostare l’orario e la modalità di utilizzo in base al consumo energetico desiderato. Il sensore Human Detecting, in combinazione con la funzione Window Open Detection, riduce ulteriormente i consumi attivando la modalità di risparmio energetico quando non sono rilevati movimenti nella stanza o quando una finestra viene aperta.

Sono disponibili diverse configurazioni del nuovo dispositivo LG. La versione Premium è pensata per chi cerca prestazioni elevate. Insieme ad una massima efficienza. Quest’ultima opzione presenta modelli da 9.000 BTU e 12.000 BTU. Con prezzi che partono da 1.249 euro. Mentre la versione Deluxe ha capacità da 9.000 BTU fino a 24.000 BTU. Offrendo così soluzioni per ogni esigenza. Con prezzi che vanno da 999 a 3.299 euro.