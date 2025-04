Meta perde una delle sue figure nel campo dell’AI

Joelle Pineau, la figura che è stata il punto riferimento della ricerca dell’intelligenza artificiale di Meta, ha annunciato che lascia l’azienda. Come lei stessa ha dichiarato, questa decisione è stata presa per dedicarsi a nuovi progetti. Tuttavia, ha sottolineato che non vuole perdere l’entusiasmo per le sfide che la aspettano. La dirigente, che ha avuto il ruolo di vicepresidente per la ricerca AI, ha pubblicato un lungo messaggio su Facebook. Qui ha espresso tutta la sua gratitudine per gli stimoli professionali e personali ricevuti in Meta. Nonostante l’abbandono però, ha detto che continuerà a fare il tifo per la compagnia.

Incertezza per Meta AI e si cerca un sostituto

Questo addio purtroppo arriva in un momento particolarmente delicato. Meta sta infatti affrontando delle sfide nel mondo dell’intelligenza artificiale, poiché la concorrenza è sempre più accesa e spietata.

Joelle Pineau ha sottolineato che, dato che il settore è in costante crescita e c’è una gara a chi sfrutta meglio l’IA, è arrivato il momento di dare delle opportunità a nuovi talenti. Lo scopo è quello di fargli proseguire il lavoro da lei avviato. La società infatti non nasconde che sta investendo molte risorse sull’intelligenza artificiale. Il budget corrisponde a 65 miliardi di dollari. Questa sarà destinato alle infrastrutture entro il 2025.

Il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 30 maggio, ma il problema è che l’azienda non ha ancora trovato un sostituto. Joelle aveva un ruolo di supervisore, collaborando a stretto contatto con Yann LeCun nella divisione di ricerca AI. Conosciuta come FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research), ha svolto un ruolo fondamentale nei progetti di intelligenza artificiale dell’azienda.

Per quanto riguarda il futuro della donna, lei stessa ha affermato che si prenderà del tempo prima di iniziare un’altra avventura professionale. Anche se non sono stati forniti dettagli specifici, il suo impegno per il progresso della ricerca nell’IA lascia una traccia importante nel settore.