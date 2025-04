Snapdragon 8s Gen 4: Qualcomm punta alla fascia alta con un chip tutto potenza

Qualcomm amplia la sua offerta. Come? Con l’introduzione dello Snapdragon 8s Gen 4, svelato in anteprima durante un evento in Cina. Il nuovo System on Chip si inserisce tra le proposte di fascia alta, ma senza ambire alla corona detenuta dallo Snapdragon8 Elite. Non è quindi una versione potenziata del top di serie, ma rappresenta un aggiornamento diretto del precedente Snapdragon8s Gen3. Ovvero un chip particolarmente apprezzato per l’equilibrio tra prestazioni e consumi.

Nuovo Snapdragon 8s Gen 4 di Qualcomm: le prestazioni migliorano, ma resta qualche dubbio sui dati ufficiali

Realizzato con processo produttivo a 4nm di TSMC, l’8s Gen 4 di Qualcomm mantiene i core Kryo già visti nella generazione passata. La configurazione interna è 1+3+2+2, con un core Prime che raggiunge i 3,2GHz. Tra le novità più interessanti, emergono le funzioni gaming ereditate dallo Snapdragon 8 Elite. Come ad esempio il supporto al Ray Tracing hardware e all’upscale con Game Super Resolution 2.0. Anche senza i core Oryon, riservati al chip di punta, il nuovo arrivato promette un’esperienza d’uso molto fluida. Non mancano infatti compatibilità con display WQHD+ a 144Hz, connessioni Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, ricarica rapida Quick Charge 5.0 e supporto a fotocamere fino a 320 Megapixel.

Secondo Qualcomm, il nuovo chip offre miglioramenti netti rispetto alla generazione precedente. La CPU aumenterebbe le sue performance del 31%, la GPU del 49% e l’intelligenza artificiale del 44%. Emergono però alcuni dubbi all’ interno delle note tecniche. Pare infatti che i confronti siano stati effettuati contro lo Snapdragon 6 Gen 3, un chip di categoria inferiore. Se così fosse, i dati rischierebbero di risultare poco rilevanti. È possibile che si tratti di un errore nei documenti, ma per avere conferme serviranno test reali sui primi dispositivi.

La disponibilità è attesa nel secondo trimestre dell’anno. Il tutto insieme a marchi come Xiaomi, HONOR, OPPO, Realme e OnePlus pronti a introdurre modelli basati su questo chip. Non ci sarà quindi da aspettare troppo a lungo.