Google Discover: “Il tuo spazio” sempre su più device

Da diverso tempo all’interno dell’applicazione Google nella sezione Discover è presente un ulteriore sottosezione definita come il tuo spazio, all’interno di questa sottosezione sono presenti delle sotto schede sottoforma di widget rettangolari dei bordi arrotondati che mostrano determinate informazioni che possono sempre tornare utile in base all’utente e alla sua posizione, tra queste spiccano senza dubbio la qualità dell’aria, informazioni in merito all’andamento delle borse e dei mercati, speciali offerte, notizia random in base agli interessi dell’utente e le immancabili previsioni del tempo sincronizzate con la posizione dello smartphone.

In arrivo su altri device

questa particolare funzionalità ovviamente è inclusa con l’applicazione e viene spontaneo credere che sia disponibile per tutti i dispositivi che hanno appunto l’applicazione, effettivamente allo stato attuale è così ma non lo è sempre stato almeno fino ad ora, l’applicazione infatti era disponibile su dispositivi Android e iOS, ma non tutti, con l’ultimo update però Google si è impegnata a rendere disponibile questa funzionalità anche per altri dispositivi di recente arrivo o particolari come l’ultimo dispositivo pieghevole di Samsung, Galaxy Z Flip 6, dunque, Google si sta impegnando a garantire il rilascio globale dell’applicazione per tutti i dispositivi che la supportano, di conseguenza se avete un device di ultima generazione molto presto assisterete all’arrivo di questa sezione all’interno dell’applicazione Google.

Ovviamente ricordiamo che tale funzionalità si adatterà nel corso del tempo all’utente e al suo smartphone e dunque mostrerà informazioni sempre più contestuali e adatte basate per l’appunto sugli interessi di quest’ultimo, dunque più utilizzate il browser Google più l’applicazione sarà precisa nel corso del tempo, nessun impegno nessun informazione da dove inserire, farà tutto Google Discover da solo.

Tutto ciò conferma l’impegno che Google sta portando avanti nel mantenere la propria suite di applicazioni sempre aggiornata e al passo coi tempi, ricordiamo che recentemente Google ha lanciato due nuove funzionalità per quanto riguarda Gemini live che sono disponibili anch’ esse per tutti gli utenti Android.