Gemini Live: condivisione fotocamera e schermo per tutti gli android

Mesi fa Google aveva annunciato due nuove funzionalità pensate per coloro che hanno un abbonamento Gemini advance, stiamo parlando della condivisione della fotocamera e dello schermo che consentivano a Gemini live di analizzare ciò che era inquadrato e di fornire in tempo reale dei dettagli aggiuntivi sugli elementi presenti a schermo sia nell’inquadratura della fotocamera sia nella porzione di schermo visualizzata, tali funzionalità erano attesissime e in molti si aspettavano che sarebbero arrivate solo per i dispositivi di fascia alta, effettivamente gestire questa tipologia di funzione richiede molte prestazioni che solo dispositivi di un certo livello possono offrire tra i quali, ad esempio gli smartphone proprietari di Google, a quanto pare ci sbagliavamo e la funzionalità arriverà su tutti i dispositivi Android, ovviamente servirà l’abbonamento Gemini advance.

Disponibile per tutti

Nel documento di supporto rilasciato da Google vengono forniti dei dettagli su come si comporteranno la fotocamera e la condivisione dello schermo durante l’utilizzo di Gemini live, la fotocamera si disattiva automaticamente se la sessione live viene messa in pausa, tuttavia se la chat riprende, la fotocamera si riattiva da sola, stesso comportamento avrà anche la condivisione dello schermo, questa si interromperà se la sessione viene sospesa o lo schermo viene bloccato ma non riprenderà da sola una volta riaperta la chat, per condividere lo schermo sarà necessario attivare nuovamente la funzionalità.

In parole povere sono arrivate solo buone notizie da parte di Google dal momento che una delle funzionalità più attese di sempre sta arrivando e sarà disponibile per tutti, non rimane dunque che attendere dal momento che l’azienda ha sottolineato come tale funzione verrà distribuita in modo graduale e non per tutti nello stesso giorno, dunque, se siete in possesso dei requisiti per utilizzare queste due funzioni tutto ciò che dovete fare e attendere dal momento che da un giorno all’altro saranno disponibili anche per voi.