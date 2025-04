DS N°8: la nuova elettrica del lusso nasce a Melfi

Nello stabilimento Stellantis di Melfi si vive un momento storico. I primi esemplari della DS N°8 sono ormai realtà. L’auto rappresenta un nuovo capitolo per il marchio francese, che alza ancor di più il livello di lusso e di innovazione tra le elettriche. Si parla di autonomia fino a 750 chilometri e di un’efficienza aerodinamica senza eguali: un Cx di 0,24. È davvero possibile coniugare prestazioni e raffinatezza in un solo veicolo? A bordo, l’atmosfera è quella delle grandi occasioni. Finiture realizzate a mano, dettagli curati fino all’estremo, display da 16 pollici e tetto panoramico. Ogni elemento racconta una storia fatta di comfort, tecnologia e gusto francese. Il volante a forma di X? Un tocco audace. Il rivestimento del tetto dekka DS che regola la temperatura? Genialità applicata al benessere. Insomma, non si è badato a spese e si vede.

Piattaforma STLA Medium: nasce una nuova generazione e si prova sulla DS

Per la prima volta una vettura Stellantis completamente elettrica prodotta in Italia utilizza la nuova piattaforma STLA Medium. L’efficienza non è solo promessa: è misurabile. Fino a 500 km in autostrada senza bisogno di soste. Una rivoluzione silenziosa, che potrebbe cambiare per sempre l’esperienza di viaggio. C’i sono poi, per la sicurezza, guida semi-autonoma con DS Drive Assist 2.0, sospensioni intelligenti, visuale a 360 gradi. È davvero ancora solo una macchina? L’anima elettrica, pensata per durare, si affianca a una filosofia di progettazione che guarda avanti. Non ci si è limitati a un semplice aggiornamento: si è voluto creare un’icona moderna.

La DS N°8 nasce in Basilicata, nello stabilimento di Melfi, cuore produttivo del gruppo Stellantis in Italia. Non è un caso isolato. Sarà la prima di sette nuove vetture realizzate nell’impianto lucano. Un segnale forte: Stellantis punta sull’Italia. Dietro la bellezza di questa DS c’è un progetto industriale che guarda alla formazione, all’occupazione e all’innovazione. Una promessa fatta di numeri, ma anche di visione. Prezzi? Da 58.900 euro. Rata mensile da 600 euro per i privati e poi un’opportunità da cogliere anche per le aziende, con formule dedicate. Si può davvero parlare di auto di lusso accessibile? La DS N°8 non è solo un crossover, è l’auto elegante, consapevole e Made in Italy.