Su Amazon crolla il prezzo dello SwitchBot: 7,99€ per questo termometro da interno

Avete mai pensato di installare un termometro nella vostra abitazione? Potrebbe sembrare un oggetto inutile ma è fondamentale non solo per tenere d’occhio la temperatura ma, soprattutto, per i livelli di umidità interna che potrebbero essere dannosi per la salute e causare problematiche anche alla stessa abitazione. Lo SwitchBot Meter ad oggi rappresenta lo strumento perfetto per conoscere le variazioni di umidità e temperatura che, grazie alla presenza di uno speciale sensore, vengono segnalate 10 volte al secondo.

Quale momento migliore se non questo per installarlo a casa, pagandolo davvero poco? Amazon ha deciso di far crollare il prezzo di questo termometro per interni scontando il prezzo iniziale del 47%.

Termometro da interno: lo SwitchBot Meter costa pochissimo

Lo SwitchBot è un termometro estremamente preciso progettato per tenere sotto controllo, in modo costante, temperatura e umidità della casa. Per rendere tutto estremamente più semplice, non manca uno schermo LCD ad alta risoluzione che rende la lettura dei dati molto semplice e accessibile a tutti.

Al fine di tenere sotto controllo la temperatura nel tempo, questo termometro dispone di una vera e propria memoria che conserva tutti i dati degli ultimi 36 giorni. Per gli utenti che sono in cerca di una soluzione ancora più ottimale e con maggiori funzionalità, è possibile affiancare lo SwitchBot Hub Mini così da trasformare il termometro in una soluzione smart compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant.

Per l’installazione non dovete preoccuparvi perché è del tutto semplice e non necessità di un esperto. Dispone infatti di un retro magnetico con piastra metallica che può essere posizionata ovunque. Giunti a questo punto non vi resta che procedere con l’acquisto perché l’offerta attualmente disponibile vi consente di acquistare questo termometro a soli 7,99 euro anziché 14,99.