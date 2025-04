Android 15: problemi riscontrati con Theft Detection Lock

Con Android 15, Google ha deciso di puntare con decisione sulla sicurezza. Ciò introducendo una funzione che promette di rendere la vita difficile ai ladri di smartphone. Si tratta di Theft Detection Lock. Il sistema sfrutta l’intelligenza artificiale e i sensori di movimento integrati nei dispositivi per rilevare comportamenti anomali che potrebbero indicare un furto. In tali casi, il telefono si blocca automaticamente. Diventando così inutilizzabile per chiunque non sia il legittimo proprietario. Tale tecnologia è pensata per intervenire in tempo reale durante furti avvenuti in movimento. Ad esempio quando il dispositivo viene strappato di mano durante una corsa o mentre ci si trova in bici o in auto.

Android 15: dettagli sulla funzione contro i furti

L’obiettivo è impedire non solo l’accesso ai dati personali, ma anche le manovre più comuni. Ovvero quelle usate dai malintenzionati per rendere irrintracciabile il dispositivo, come la disconnessione dalla rete. La funzione su Android 15,però, ha sollevato diverse perplessità. Diversi utenti hanno segnalato online episodi in cui il sistema ha attivato il blocco senza una reale minaccia. Tra i casi più comuni c’erano persone che correvano o camminavano di fretta. In tutte tali situazioni, il telefono si è bloccato improvvisamente. Come se fosse stato appena rubato.

Secondo alcune ricostruzioni, durante i test iniziali della funzione era necessario simulare più volte un furto per attivare il blocco. Ciò suggerisce che Google abbia successivamente reso più sensibile l’algoritmo. Ciò però sembra aver aumentato il rischio di falsi positivi. Trasformando una funzione utile in un potenziale ostacolo. Nonostante ciò, molti riconoscono che la direzione presa da Google è quella giusta. La funzione ha un grande potenziale nel prevenire furti e tutelare la privacy. Si auspica, però, che con i prossimi aggiornamenti venga introdotta una calibrazione più fine del sistema. Non resta che attendere e scoprire se Google riuscirà a risolvere tale intoppo. Migliorando la funzione e fornire maggiore sicurezza.