Fram2 sorvola i poli: il viaggio spaziale cambia prospettiva

Certe missioni spaziali ti lasciano davvero a bocca aperta. E Fram2 è una di quelle. Per la prima volta nella storia, un equipaggio umano ha sorvolato entrambi i poli della Terra – sì, Nord e Sud – e le immagini che stanno arrivando dalla navicella spaziale sono così spettacolari che sembra quasi di sognare.

Esperimenti in orbita e panorami polari

La partenza è avvenuta lunedì 31 marzo alle 23:46 (ora italiana), quando SpaceX ha lanciato la navicella Crew Dragon Resilience in orbita con il suo razzo Falcon 9. Una decina di minuti dopo, la capsula era già fuori dall’atmosfera, pronta a iniziare un viaggio fuori dal comune: un’orbita polare, che taglia la Terra dall’alto al basso, letteralmente.

A bordo ci sono quattro astronauti “novellini”, tutti alla loro prima esperienza nello spazio. Il finanziatore della missione, Chun Wang, ha anche il ruolo di comandante. Con lui: Jannicke Mikkelsen (comandante del veicolo), Rabea Rogge (pilota) ed Eric Phillips (medico e specialista scientifico). Subito dopo essere entrati in orbita, Wang ha scritto su X un messaggio semplice ma potente: “Oggi siamo diventati il 681esimo essere umano a superare la linea di Kármán e il 626esimo a orbitare intorno alla Terra.”

Martedì mattina, SpaceX ha pubblicato un video girato dal boccaporto anteriore aperto della navicella. Inquadratura larga, cupola panoramica, e sotto… il Polo Sud. Un paesaggio irreale, tutto bianco e blu, che sembrava quasi dipinto. “Prime immagini delle regioni polari della Terra da Dragon”, ha scritto il team. Un momento da pelle d’oca.

Nuove rotte per l’esplorazione umana

Il nome “Fram2” non è casuale: omaggia la leggendaria nave norvegese Fram, usata a inizio ’900 per esplorare l’Artico e l’Antartide. Lo spirito di scoperta è lo stesso. L’equipaggio sta lavorando a quasi 24 esperimenti scientifici, tra cui il primo tentativo di coltivare funghi nello spazio e persino le prime radiografie in orbita. E ovviamente si continua a monitorare come reagisce il corpo umano alla microgravità, con focus su muscoli e ossa.

Fram2 resterà in orbita per 2-4 giorni, poi tornerà a casa con un ammaraggio nel Pacifico, e non in Florida come da tradizione. Una scelta strategica per ridurre i rischi legati ai detriti spaziali. Ma intanto, lassù, sopra il pianeta, quattro persone stanno vivendo un’avventura storica. E noi, da quaggiù, possiamo solo restare incantati a guardare.