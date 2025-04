Google Maps: un restyling per una navigazione più chiara

Google sta lavorando a un aggiornamento per l’interfaccia di GoogleMaps. L’obiettivo? Una migliore chiarezza delle informazioni di navigazione. L’ azienda infatti si propone di rendere più immediata la lettura del tempo stimato per l’ arrivo a una determinata meta(ETA), un dettaglio fondamentale per chiunque utilizzi l’app quando è in viaggio. La nuova grafica è stata notata negli Stati Uniti dai colleghi di 9to5Google. Al momento però risulta disponibile solo per dispositivi Android con la versione 25.13.06 della piattaforma. Ad ogni modo, nonostante l’ampia diffusione segnalata, non tutti gli utenti sembrano aver ricevuto l’ update.

Non ci sono annunci ufficiali da parte di Google, quindi non è chiaro se si tratti di un test A/B o di un rilascio graduale. Sembra più plausibile la seconda ipotesi, dato che l’attivazione avviene lato server. Gli utenti, quindi, non possono fare altro che attendere che la novità venga resa disponibile per tutti.

Google Maps: un design più funzionale e leggibile

L’aggiornamento di Google Maps non elimina alcuna informazione, ma riorganizza la visualizzazione in modo più intuitivo. Il tempo stimato di arrivo è ora in grassetto e leggermente più grande rispetto al resto del testo. Mentre la durata del tragitto viene presentata in due colonne. Le ore, quando presenti, occupano la parte superiore con un font più grande rispetto ai minuti, facilitando la lettura immediata. Questo nuovo layout migliora così la fruibilità delle informazioni senza sacrificare lo spazio disponibile.

L’aggiornamento riguarda tutti i tipi di trasporto. Quindi auto, mezzi pubblici, biciclette e servizi di ride-sharing. Insomma grazie a una migliore organizzazione grafica, gli utenti possono ottenere le informazioni necessarie con un unico colpo d’occhio. L’attenzione ai dettagli dimostra così come una semplice modifica visiva possa avere un impatto considerevole sull’esperienza d’uso complessiva di ogni individuo. Resta ora da vedere quando Google deciderà di estendere questa funzione a livello mondiale.