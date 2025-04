Passa a WindTre e attiva l’offerta GO Unlimited: ricevi Giga senza limiti a meno di 10€

Trasferisci il tuo numero a WindTre e attiva la straordinaria offerta WindTre GO Unlimited a meno di 10,00 euro al mese. Se sei un cliente Iliad o MVNO, la tariffa rappresenta la migliore opzione sul mercato, con tantissimi Giga per la navigazione e servizi extra a costo zero. Il gestore ti permette di ottenerla senza dover sostenere costi di attivazione e la nuova SIM sarà in regalo.

Offerta WindTre con Giga senza limiti: tutto ciò che devi sapere sulla GO Unlimited

Effettuando il trasferimento del numero da Iliad o uno degli operatori virtuali selezionati da WindTre, hai la possibilità di attivare la WindTre GO Unlimited, l’offerta che ti permette di ottenere ogni mese minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo dell’offerta è di soli 9,99 euro al mese, da sostenere tramite carta di credito o PayPal. WindTre offre comunque la possibilità di attivare l’offerta con saldo del costo di rinnovo tramite credito residuo ma, in questo caso, richiede una spesa di 10,99 euro al mese. Attivando la tariffa potrai usufruire di tutti i servizi extra garantiti dal gestore e avrai la possibilità di scaricare gratuitamente l’app ufficiale, che consente di monitorare i consumi, partecipare al programma WinDay per ottenere sconti e premi; e conoscere le eventuali promozioni personalizzate appositamente per te dal gestore.

L’attivazione dell’offerta potrà essere effettuata presso i negozi abilitati o tramite il sito ufficiale, si ricorda che sarà necessario indicare il proprio operatore di provenienza e soltanto in caso di compatibilità l’operazione andrà a buon fine. WindTre, infatti, dedica l’offerta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron.