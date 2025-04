Premiere Pro 25.2: l’AI che allunga i tuoi video in un click

Se lavori con i video o anche solo ti diverti a montare qualche clip per YouTube, TikTok o progetti personali, c’è una novità di quelle che fanno drizzare le orecchie: Adobe ha aggiornato Premiere Pro alla versione 25.2 e ha infilato dentro un bel po’ di AI. Ma non parliamo di quelle robe vaghe da fantascienza. Qui si tratta di strumenti concreti, che ti fanno risparmiare tempo e, potenzialmente, anche qualche imprecazione in fase di montaggio.

Generative Extend e altre novità in Premiere Pro

Il protagonista del nuovo aggiornamento è Generative Extend, una funzione che fa esattamente quello che promette: allunga le clip video fino a due secondi usando l’intelligenza artificiale Firefly di Adobe. Hai presente quei momenti in cui una clip finisce giusto un attimo prima di quanto vorresti? Magari volevi far respirare una scena, aggiungere una transizione un po’ più fluida o correggere uno stacco brusco. Bene, ora puoi farlo senza tornare a girare. E funziona anche in 4K. In più, puoi allungare l’audio di sottofondo (fino a 10 secondi, o 2 se insieme al video), così tutto suona naturale.

C’è un piccolo “ma”: per ora è gratis, ma in futuro serviranno i crediti Firefly, inclusi (in parte) nei piani Creative Cloud. Se ti servono extra, puoi sempre comprarli a partire da una decina di euro al mese.

Non è tutto: arriva anche un nuovo pannello di ricerca intelligente. Scrivi “mani che affettano verdure” e Premiere ti trova le clip giuste nella tua libreria. Una manna per chi ha hard disk pieni di riprese senza nome. E c’è anche una nuova gestione automatica del colore, che adatta i file log o raw in SDR o HDR – meno sbattimenti per i colorist.

Per chi lavora con sottotitoli, ora si possono tradurre automaticamente in 27 lingue e visualizzarne più tracce insieme. E sì, Premiere gira anche più veloce, sia su Mac che su Windows.

Anche After Effects si aggiorna alla 25.2, portando con sé strumenti nuovi per l’HDR, l’animazione, e un sistema di anteprima più fluido per i progetti lunghi.

In sintesi: meno tempo perso, più spazio alla creatività.