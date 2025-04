Notebook da gaming MSI ad un PREZZO mai visto prima: lo sconto AMAZON è PAZZESCO

Gli utenti che oggi sono alla ricerca di un notebook da gaming possono fare affidamento su una promozione davvero più unica che rara, la soluzione perfetta per accedere ad un prodotto di ottima qualità, che permetta comunque di spendere relativamente poco e di godere di ottime prestazioni generali. Stiamo parlando di un notebook da gaming MSI, più precisamente il modello in questione è il B13UC-1851IT, un dispositivo che presenta una diagonale di 15,6 pollici, con risoluzione massima in FullHD, e soprattutto un refresh rate che può raggiungere addirittura i 144Hz, fermo restando che parliamo comunque di un prodotto con tecnologia IPS LCD.

Il processore è uno dei migliori della generazione corrente, infatti è un Intel Core i7-13620H (quindi tredicesima generazione), con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, alle cui spalle si trovano 4GB di GDDR6 dedicati. La configurazione si completa con la presenza di 16GB di RAM DDR4 a 3200MHz, passando comunque per 512GB di SSD PCIe4, entrambi espandibili a piacimento. La connettività wireless si appoggia su WiFi 6E di penultima generazione dual-band, oltre a naturalmente bluetooth.

Notebook da gaming MSI in promozione su Amazon

Il notebook da gaming in genere ha un prezzo superiore al normale, è infatti un prodotto più costoso, proprio per la presenza di hardware particolare ed appositamente studiato. Fortunatamente su Amazon sono disponibili sconti speciali che coinvolgono il notebook da gaming MSI, che oggi viene a costare non più 999 euro, come previsto in origine, ma riduce la spesa da sostenere fino a scendere a soli 799 euro. Per l’acquisto dovete collegarvi e premere questo link.

Da notare che il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.